Como estão hoje os filhos de Célia e Telmo do primeiro Big Brother? Veja as novas fotografias

Mais de 20 anos depois do primeiro Big Brother, Célia e Telmo Ferreira continuam a conquistar os fãs, agora ao lado dos filhos.

Célia e Telmo Ferreira continuam a ser lembrados como um dos casais mais marcantes da primeira edição do Big Brother em Portugal, emitida no ano 2000. Mais de duas décadas depois, o casal mantém-se unido e continua a conquistar o carinho dos portugueses, agora através das redes sociais e da partilha da sua vida em família.

Longe do mediatismo televisivo, Célia e Telmo optaram por uma vida discreta, focada no amor e na estabilidade familiar. Já surpreenderam os seguidores com uma fotografia no Instagram, onde mostraram os dois filhos e é impossível não reparar no quanto cresceram.

O filho mais velho, Alexandre, tem atualmente 21 anos. Nascido após a participação dos pais no reality show, cresceu longe das câmaras, mas sempre próximo do núcleo familiar. Na imagem recentemente partilhada, o jovem surge mais maduro, vestido de militar, numa cerimónia relacionada. Seguiu os passos do pai e está a trilhar um caminho semelhante. «Agora começa um novo ciclo, ostentas um legado» começou por escrever Telmo no seu Instagram: «Carregas um peso de gerações. Lembra-te sempre de onde vens, e como chegaste». Já Célia, partilhou bonitas palavras de orgulho para o filho: «Enquanto mãe, é indescritível a alegria e satisfação que sinto ao ver o meu filho atingir os seus objetivos. Ultrapassar-se a si mesmo, desafiar-se e querer ser, todos os dias, melhor que no dia anterior. Que a vida permita que eu possa assistir a muitos mais! Parabéns filho e lembra-te sempre que a grandeza de um homem não se mede pela força que tem».

Já Rafael, o filho mais novo, tem apenas oito anos e tem conquistado os fãs com a sua ternura e semelhança com os pais. Com presença frequente nas redes sociais da família, é visível o afeto e a cumplicidade que une o menino aos pais. Os comentários à foto não tardaram a surgir, com muitos a sublinharem o quanto Rafael está parecido com Telmo.

Desde que deixaram a casa mais vigiada do país, Célia e Telmo construíram uma vida assente em valores sólidos. A relação iniciada no Big Brother transformou-se numa história de amor duradoura, e os dois continuam a mostrar, com simplicidade e verdade, a força da união familiar.

Para os fãs do programa e para quem acompanhou o início desta história de amor, ver Alexandre e Rafael crescer é como viajar no tempo. Uma prova de que, mesmo depois da fama, é possível manter os pés bem assentes na terra e dar prioridade ao que realmente importa.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos e veja como estão hoje os filhos de Célia e Telmo Ferreira.