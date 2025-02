Como Vânia Sá mudou ao longo do tempo! E estas fotografias são a prova disso

A mudança extraordinária de visual de Vânia Sá, ex-concorrente do "Secret Story – Desafio Final", ao longo do tempo! Veja a galeria de fotografias que preparámos para si

Vânia Sá, uma das concorrentes mais polémicas da história dos reality shows em Portugal, voltou a entrar na casa do "Secret Story: Desafio Final" para uma nova aventura. Contudo, a sua participação terminou no domingo, 16 de fevereiro, ao ser expulsa com apenas 13% dos votos do público.

Após a sua expulsão da casa mais vigiada do país, Vânia Sá esteve à conversa com Manuel Luís Goucha, que questionou a ex-concorrente sobre o segredo que esta levou em 2014 para dentro do programa. Na altura, Vânia Sá revelou que "via mortos", e agora questionada pelo apresentador, a empresária fez algumas revelações exclusivas:

"Era um segredo mesmo real. Na altura, a minha avó andou por todo o lado e mais algum a ver se eu melhorava, porque realmente eu tinha situações muito estranhas. Tinha premonições (...) por isso é que eu não gosto do toque, não gosto que pessoas estranhas me toquem, não gosto de abraços, eu evito o contacto (...) não desapareceram na totalidade, mas já não tenho esses episódios", revela.

A sua primeira participação no Secret Story, em 2014, foi repleta de momentos polémicos. Fora dos reality shows, Vânia Sá construiu uma carreira como empresária de sucesso.

No final da entrevista, Vânia Sá protagonizou um momento hilariante, em que despiu em direto e trocou de roupa em frente a Manuel Luís Goucha.

Agora que já não faz parte do leque de concorrentes do "Secret Story – Desafio Final", Vânia Sá volta aos seus projetos profissionais e à sua vida pessoal. Apesar da expulsão, a sua passagem pelo programa voltou a dar que falar e mostrou que continua a ser uma figura marcante no universo dos reality shows em Portugal.