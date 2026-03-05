Concorrente do Secret Story arranca suspiros nas redes sociais. Conheça o lado mais sensual de Ariana

As imagens que estão a percorrer as redes sociais. Veja-as aqui.

Antes de entrar na Casa do Secret Story 10, Ariana já mostrava nas redes sociais a sua personalidade divertida e cheia de energia. A jovem de 24 anos é formada em Hotelaria e já trabalhou como empregada de mesa, cozinheira e assistente de bordo.

Engraçada, muito expressiva e conhecida pela frontalidade, diz que a boa disposição faz parte da sua forma de estar na vida. Vive com os pais e com o irmão e está solteira porque acredita que ainda não encontrou alguém digno de se entregar a 100%.

No passado também jogou futebol e garante que o seu lema é simples: aproveitar todos os dias para fazer aquilo que mais gosta. Dentro do Secret Story, promete viver a experiência exatamente da mesma forma.