Ao Minuto
11:13
04:02
Discussão acesa! Marisa Susana e Afonso trocam insultos e provocações: «Estás a cuspir-me»
11:07
04:01
Marisa Susana lança farpa a Afonso: «Eu é que não quis perder o controlo. Pessoas como ele são perigosas»
11:00
02:18
Liliana e Afonso provocam Marisa Susana durante dinâmica e o clima azeda: «Cuidado! É mesmo isso que ela quer»
09:26
Do flirt à discussão: Sara e João Ricardo protagonizam o maior confronto do Desafio Final, que acaba em lágrimas
01:48
06:22
Pedro Jorge e Leandro trocam provocações e Nufla é 'puxada' à conversa: «Essas insinuações são muito graves!»
01:38
02:17
Em lágrimas no confessionário, Sara lamenta situação com João Ricardo: «Não tem nada a ver com o Hugo...»
01:20
05:54
«Nunca brinquei para provocar algo em ti!»: Sara arrependida da proximidade com João Ricardo
00:40
03:21
No limite! Sara aos gritos com João Ricardo depois de este 'puxar' Hugo para a conversa: «É uma fragilidade minha!»
23:45
05:25
Inédito! Em ambiente de cumplicidade, Pedro Jorge elogia Liliana: «Podia levar isto às costas, só peca porque...»
23:28
03:51
Marisa Susana desiludida com Leandro. Pedro Jorge e Sara aconselham: «Estás a insistir muito»
23:25
03:41
Marisa Susana expõe conversa privada que teve com Bruno no famoso almoço fora da casa: «Juro-te que ele me disse isto»
22:50
08:09
Marisa Susana arrasa Afonso e ele ri-se. Bruno e Liliana estão «chocados»: «Está perdida (…) patético»
Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Joana d’Albuquerque surpreendida: Surge em biquíni num cenário paradisíaco e é pedida em casamento!
Há 6 min
Marisa Susana lança farpa a Afonso: «Eu é que não quis perder o controlo. Pessoas como ele são perigosas»
Há 13 min
Liliana e Afonso provocam Marisa Susana durante dinâmica e o clima azeda: «Cuidado! É mesmo isso que ela quer»
Há 20 min
Casa de Maria Botelho Moniz tem um «luxo» que não é para todos. Veja as imagens e surpreenda-se
Há 46 min
Manhã agitada! Concorrentes acordam em êxtase e viram a casa do avesso. Saiba o motivo
Há 1h e 10min
Dia decisivo no Desafio Final: O que acontece e quando acontece? Contamos-lhe tudo aqui
Há 1h e 24min
Mais Vistos
Arrepiante. Bruna Gomes reencontra-se com homem especial e nem Bernardo Sousa fica indiferente: o vídeo já está viral
Ontem às 11:01
Imperdível: Jéssica Vieira quebra o silêncio sobre o fim do namoro de Afonso e Catarina Miranda
Ontem às 15:55
Este instrutor da 1ª Companhia divorciou-se da mulher, mas preparou uma surpresa para voltarem a casar
Ontem às 16:36
O "Bigodinho Arrebitado" nem sempre teve este visual! Veja as fotos do Instrutor Andrade que provam a transformação
24 jan, 16:57
Notícias
Joana d’Albuquerque surpreendida: Surge em biquíni num cenário paradisíaco e é pedida em casamento!
Há 6 min
Casa de Maria Botelho Moniz tem um «luxo» que não é para todos. Veja as imagens e surpreenda-se
Há 46 min
Dia decisivo no Desafio Final: O que acontece e quando acontece? Contamos-lhe tudo aqui
Há 1h e 24min
Do flirt à discussão: Sara e João Ricardo protagonizam o maior confronto do Desafio Final, que acaba em lágrimas
Há 1h e 54min
Opinião
Gonçalo Quinaz destaca atitude de concorrente que passou despercebida: «Tiro-lhe o chapéu»
Ontem às 18:49
EXCLUSIVOS
02:15
Mãe de Afonso tem opinião inesperada sobre interação polémica de Liliana com o filho: «É inteligente...»
8 jun, 19:00
03:14
Marisa Susana implacável com Liliana: «Eu em ti não confio, nem de olhos abertos»
8 jun, 18:19
05:38
De ir às lagrimas. Concorrentes do Desafio Final fazem a partilha mais tocante e arrepiante de sempre
29 mai, 22:08
FORA DA CASA
Joana d’Albuquerque surpreendida: Surge em biquíni num cenário paradisíaco e é pedida em casamento!
Há 6 min
Casa de Maria Botelho Moniz tem um «luxo» que não é para todos. Veja as imagens e surpreenda-se
Há 46 min
Após entrevista com Tiago, Eva deixa fãs em alvoroço ao abraçar homem mistério: «Sê feliz»
Ontem às 18:06
Apaixonou-se no SS, mas a relação não vingou. Hoje choca Cristina Ferreira ao assumir novo amor em direto
Ontem às 17:38
TVI Reality
05:50
Desconfortável com a situação, Sara assume receio de se dirigir a João Ricardo: «Vão dizer que é aproveitamento»
5 jun, 22:49
01:29
Sara desabafa com Marisa Susana sobre João Ricardo: «Aqui não me consigo apaixonar»
5 jun, 22:40
05:12
Hilariante. Antagonistas fazem o apelo ao voto dos nomeados e o momento é chorar a rir
5 jun, 22:29
03:05
Marisa Susana faz graves acusações contra Flávia e envolvem Pedro Jorge: «Estás solteira...»
5 jun, 22:22
Outros Sites
Estreia de Jéssica Vieira na música tem um detalhe que não passou despercebido: um dos músicos é marido de uma famosa cantora
Há 1h e 38min
tvi
Sandrina Pratas posa em biquíni... e cintura chama a atenção: "O que fizeste?"
Ontem às 21:39
selfie
Jéssica Vieira assume novo namorado: «Estou muito feliz. É alguém que me conhece bem»
Ontem às 11:29
tvi