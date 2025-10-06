Sandro, ex-concorrente do Secret Story, vive um romance com Nádia Sousa, 22 anos mais nova. A jovem tem encantado os seguidores pela sua atitude confiante, e nas redes sociais não esconde o orgulho que sente pelo namorado. Nádia descreve Sandro como um homem resiliente e carinhoso, e garante que o que os une é um amor genuíno, longe de preconceitos sobre a diferença de idades.
Conheça a namorada 22 anos mais nova de Sandro: a sensualidade que conquistou o barbeiro de Cristiano Ronaldo
- Secret Story
- Há 2h e 5min
Sandro, ex-concorrente do Secret Story, apaixonou-se por Nádia Sousa, uma jovem 22 anos mais nova que tem conquistado as atenções pela cumplicidade que ambos partilham.