Conheça a namorada 22 anos mais nova de Sandro: a sensualidade que conquistou o barbeiro de Cristiano Ronaldo

Sandro, ex-concorrente do Secret Story, vive um romance com Nádia Sousa, 22 anos mais nova. A jovem tem encantado os seguidores pela sua atitude confiante, e nas redes sociais não esconde o orgulho que sente pelo namorado. Nádia descreve Sandro como um homem resiliente e carinhoso, e garante que o que os une é um amor genuíno, longe de preconceitos sobre a diferença de idades.