Cristina Ferreira abre o álbum do «casamento» com João Monteiro: e as fotos estão a encantar Portugal

22:39
Tudo em silêncio e clima pesado: Bruno desaba em lágrimas
05:22

Tudo em silêncio e clima pesado: Bruno desaba em lágrimas

22:33
Marisa Susana revela a Liliana tudo o que Bruno falou a seu respeito nas costas
04:23

Marisa Susana revela a Liliana tudo o que Bruno falou a seu respeito nas costas

22:25
Segredo em risco? Marisa Susana revela a Marisa: «Até disseram que o Pedro e a Marisa são um casal»
10:46

Segredo em risco? Marisa Susana revela a Marisa: «Até disseram que o Pedro e a Marisa são um casal»

22:12
Houve sinal de consentimento entre Fábio e Liliana em plena luz do dia? Veja a conversa reveladora
05:33

Houve sinal de consentimento entre Fábio e Liliana em plena luz do dia? Veja a conversa reveladora

21:13
Leandro garante que já sabe os segredos todos... incluindo o de Marisa e Pedro Jorge
05:19

Leandro garante que já sabe os segredos todos... incluindo o de Marisa e Pedro Jorge

21:08
Cada vez mais difícil resistir: Pedro Jorge e Marisa trocam carícias perante todos
06:07

Cada vez mais difícil resistir: Pedro Jorge e Marisa trocam carícias perante todos

21:00
Pedro Jorge não aguenta e implora quarto secreto com Marisa: «Só de olhar para ti fico doido»
06:47

Pedro Jorge não aguenta e implora quarto secreto com Marisa: «Só de olhar para ti fico doido»

20:03
Bruno garante que nunca se vai separar da mulher: «Nem que ela queira sair, não a deixo»
05:36

Bruno garante que nunca se vai separar da mulher: «Nem que ela queira sair, não a deixo»

19:13
O momento que ninguém viu! O beijo mais apaixonado de Pedro Jorge e Marisa às escondidas
01:16

O momento que ninguém viu! O beijo mais apaixonado de Pedro Jorge e Marisa às escondidas

19:07
Dylan recorda momento difícil com a mãe: «O meu pai pensava que ela ia fazer uma asneira»
07:58

Dylan recorda momento difícil com a mãe: «O meu pai pensava que ela ia fazer uma asneira»

18:50
Fábio responde a Liliana: «Não és capaz de ouvir»
04:43

Fábio responde a Liliana: «Não és capaz de ouvir»

18:42
Fábio reage a reclamações de Liliana: «Estás a confundir tudo»
05:28

Fábio reage a reclamações de Liliana: «Estás a confundir tudo»

18:35
Leandro continua em guerra com o seu grupo. Pedro Jorge atira: «Quando quiseres voltar, nós não estamos cá»
04:44

Leandro continua em guerra com o seu grupo. Pedro Jorge atira: «Quando quiseres voltar, nós não estamos cá»

18:07
Liliana faz duras acusações a Bruna e o caos instala-se: «Estás a lançar a cartada do bullying?»
04:44

Liliana faz duras acusações a Bruna e o caos instala-se: «Estás a lançar a cartada do bullying?»

18:01
Cara-a-cara, Liliana confronta Leandro: as imagens completas da discussão que marcou o dia
03:01

Cara-a-cara, Liliana confronta Leandro: as imagens completas da discussão que marcou o dia

17:58
Marisa passa-se com comentário de Marisa Susana sobre traição: «Tem de ter respeito!»
02:47

Marisa passa-se com comentário de Marisa Susana sobre traição: «Tem de ter respeito!»

17:52
Em lágrimas, Fábio declara-se a Liliana: «Prefiro sair sem prémio do que sem ti»
03:39

Em lágrimas, Fábio declara-se a Liliana: «Prefiro sair sem prémio do que sem ti»

17:44
Ciúmes do Pedro à parte, Marisa faz declaração de amor surpreendente a Marisa Susana
01:37

Ciúmes do Pedro à parte, Marisa faz declaração de amor surpreendente a Marisa Susana

17:42
Após várias discussões com Liliana e Ana, Bruna quebra e fica lavada em lágrimas
01:21

Após várias discussões com Liliana e Ana, Bruna quebra e fica lavada em lágrimas

17:37
«Muitos casais chateiam-se e separam-se...»: Marisa e Pedro fazem balanço da relação
03:25

«Muitos casais chateiam-se e separam-se...»: Marisa e Pedro fazem balanço da relação

17:29
Marisa é alvo de duras críticas de Marisa Susana e Liliana: «Faz-se de boazinha...»
02:48

Marisa é alvo de duras críticas de Marisa Susana e Liliana: «Faz-se de boazinha...»

17:27
Pista do segredo de Bruna deixa Diana Lopes e Isabel Figueira em lágrimas: «Temos sempre receio que volte...»
04:05

Pista do segredo de Bruna deixa Diana Lopes e Isabel Figueira em lágrimas: «Temos sempre receio que volte...»

17:22
Pista de segredo deixa a casa arrepiada... e em lágrimas: «Estou mesmo transtornada»
02:03

Pista de segredo deixa a casa arrepiada... e em lágrimas: «Estou mesmo transtornada»

16:58
Aos gritos, Ana e Dylan trocam acusações: «Tu tens necessidade de atacar as pessoas!»
02:28

Aos gritos, Ana e Dylan trocam acusações: «Tu tens necessidade de atacar as pessoas!»

16:51
Concorrentes fazem ataque cerrado a Leandro: «Já ias com tudo ensaiado»
02:01

Concorrentes fazem ataque cerrado a Leandro: «Já ias com tudo ensaiado»

Cristina Ferreira abre o álbum do «casamento» com João Monteiro: e as fotos estão a encantar Portugal

Cristina Ferreira abre o álbum do «casamento» com João Monteiro: e as fotos estão a encantar Portugal - Big Brother
Veja as fotografias encantadoras do «casamento» de Cristina Ferreira com João Monteiro.

Cristina Ferreira assinalou um marco importante na sua vida nesta sexta-feira, 14 de novembro. A apresentadora surpreendeu tudo e todos com um vídeo em que surge vestida de noiva, ao lado de João Monteiro, que deixou todos em êxtase (mas também confusos).

Agora, Cristina partilhou um conjunto de fotografias em que surge vestida de noiva, de buquê na mão, ao lado do namorado, João Monteiro. 

«A vida deve ser vivida com o coração. ♥️ Ontem todas as pessoas que estiveram ligadas a este “casamento para a vida” estavam nervosas e felizes. A @pureza_mb_atelier, que fez este vestido de noiva lindo com inspiração nos anos 60, minutos antes enviou uma foto da equipa de costureiras ansiosas com a revelação. Havia brilho no olhar de todos. O @ruivalido , que tirou as fotos, é mais do que um fotógrafo. Retrata a alma. Só ele captaria o WE que existe em nós. E no álbum da nossa vida esta página é das mais bonitas», escreveu, na legenda da publicação.

Percorra a nossa galeria e veja as fotografias que estão a dar que falar.

A revelação de Cristina Ferreira que deixou os fãs extasiados

Tanto o vídeo, como as fotos acima referidas retratam a promoção do  mais recente lançamento de Cristina Ferreira: os perfumes We. Nas redes sociais, foram vários os rostos conhecidos que partilharam vídeos do evento de apresentação do novo projeto de Cristina Ferreira, mas houve um deles que surpreendeu tudo e todos, porque a apresentadora revelou que já é uma mulher casada.

«Sei que há uma grande expectativa em relação ao que aí vem - e eu sou boa nisso, já sei. A maior parte acha que vou casar-me. E não. Porquê? Porque eu já me casei», revelou a apresentadora, deixando os presentes em êxtase. 

Veja aqui o vídeo do momento:

«Casei-me mesmo. No dia em que conheci o João, Senti isso», adiantou. «Vocês acham que eu ia casar-me e anunciava assim? Mas tinha tido graça, não tinha?», brincou.

Temas: Cristina Ferreira João Monteiro

