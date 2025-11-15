Cristina Ferreira abre o álbum do «casamento» com João Monteiro: e as fotos estão a encantar Portugal

Veja as fotografias encantadoras do «casamento» de Cristina Ferreira com João Monteiro.

Cristina Ferreira assinalou um marco importante na sua vida nesta sexta-feira, 14 de novembro. A apresentadora surpreendeu tudo e todos com um vídeo em que surge vestida de noiva, ao lado de João Monteiro, que deixou todos em êxtase (mas também confusos).

Agora, Cristina partilhou um conjunto de fotografias em que surge vestida de noiva, de buquê na mão, ao lado do namorado, João Monteiro.

«A vida deve ser vivida com o coração. ♥️ Ontem todas as pessoas que estiveram ligadas a este “casamento para a vida” estavam nervosas e felizes. A @pureza_mb_atelier, que fez este vestido de noiva lindo com inspiração nos anos 60, minutos antes enviou uma foto da equipa de costureiras ansiosas com a revelação. Havia brilho no olhar de todos. O @ruivalido , que tirou as fotos, é mais do que um fotógrafo. Retrata a alma. Só ele captaria o WE que existe em nós. E no álbum da nossa vida esta página é das mais bonitas», escreveu, na legenda da publicação.

Percorra a nossa galeria e veja as fotografias que estão a dar que falar.

A revelação de Cristina Ferreira que deixou os fãs extasiados

Tanto o vídeo, como as fotos acima referidas retratam a promoção do mais recente lançamento de Cristina Ferreira: os perfumes We. Nas redes sociais, foram vários os rostos conhecidos que partilharam vídeos do evento de apresentação do novo projeto de Cristina Ferreira, mas houve um deles que surpreendeu tudo e todos, porque a apresentadora revelou que já é uma mulher casada.

«Sei que há uma grande expectativa em relação ao que aí vem - e eu sou boa nisso, já sei. A maior parte acha que vou casar-me. E não. Porquê? Porque eu já me casei», revelou a apresentadora, deixando os presentes em êxtase.

Veja aqui o vídeo do momento:

«Casei-me mesmo. No dia em que conheci o João, Senti isso», adiantou. «Vocês acham que eu ia casar-me e anunciava assim? Mas tinha tido graça, não tinha?», brincou.