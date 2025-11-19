Cristina Ferreira abre o álbum privado e revela fotos raras: a evolução da apresentadora ao longo dos anos

Veja a galeria com as fotos raras que Cristina Ferreira partilhou — imagens desde 2007 até aos seus 48 anos, num registo íntimo, espontâneo e cheio de emoção.

Cristina Ferreira voltou a surpreender os fãs ao partilhar um conjunto de fotografias nunca antes divulgadas, reunindo momentos que atravessam quase duas décadas da sua vida.

Das primeiras imagens de 2007 às mais recentes, já com 48 anos, a apresentadora mostra-se num registo autêntico, natural e cheio de histórias escondidas em cada olhar, cada penteado, cada fase.

Estas imagens — agora reunidas nesta galeria — revelam uma Cristina Ferreira que mudou muito por fora, mas que, como ela própria reconhece, mudou ainda mais por dentro.

Na legenda da publicação, a apresentadora deixou uma reflexão que tocou o público:

“Os 48 são os novos 48. Fazemos do tempo o que queremos. Às vezes é preciso olhar para trás para percebemos que estamos melhores, mais confiantes, mais tudo.”

Da Cristina de 2007 à mulher segura, luminosa e cheia de vida que hoje se apresenta, cada fotografia é um capítulo de uma história de crescimento, autenticidade e coragem para abraçar o tempo — sem filtros, sem medos e com muito humor.