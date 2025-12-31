Cristina Ferreira arrisca… e conquista! Veja as fotos do vestido que marcou a noite da final

Ao Minuto

00:42
Estúdio em delírio! Assim foi a entrada triunfal de Pedro e Inês antes do Duelo Final - Big Brother
02:30

Estúdio em delírio! Assim foi a entrada triunfal de Pedro e Inês antes do Duelo Final

00:34
«Os mais desafiantes e os mais...»: A mensagem emocionante de Cristina Ferreira para os concorrentes do Secret Story 9 - Big Brother
03:20

«Os mais desafiantes e os mais...»: A mensagem emocionante de Cristina Ferreira para os concorrentes do Secret Story 9

00:30
«Traz um quentinho ao nosso coração»: Cristina Ferreira surpreendida com momentos e dedicatórias tocantes - Big Brother
04:32

«Traz um quentinho ao nosso coração»: Cristina Ferreira surpreendida com momentos e dedicatórias tocantes

00:24
Esta é a Voz! Veja os episódios mais épicos que o anfitrião partilhou com os concorrentes - Big Brother
02:52

Esta é a Voz! Veja os episódios mais épicos que o anfitrião partilhou com os concorrentes

00:20
O último adeus! Emocionados, finalistas despedem-se da casa... e da Voz - Big Brother
04:26

O último adeus! Emocionados, finalistas despedem-se da casa... e da Voz

23:57
Liliana tenta conter as lágrimas ao ouvir os comentadores: «Falhaste porque o fizeste no sítio errado» - Big Brother
03:20

Liliana tenta conter as lágrimas ao ouvir os comentadores: «Falhaste porque o fizeste no sítio errado»

23:53
Liliana faz revelação inédita: «Estava a pensar que ficaria em segundo e o Pedro em primeiro» - Big Brother
01:07

Liliana faz revelação inédita: «Estava a pensar que ficaria em segundo e o Pedro em primeiro»

23:43
Liliana fica em 3.º lugar e despede-se de Pedro com abraço longo. As reações em estúdio são impagáveis - Big Brother

Liliana fica em 3.º lugar e despede-se de Pedro com abraço longo. As reações em estúdio são impagáveis

23:39
Má língua sem fim: Intrigas e comentários mais picantes da casa foram revelados - Big Brother
02:54

Má língua sem fim: Intrigas e comentários mais picantes da casa foram revelados

23:32
Lugar de bronze atribuído: Saiba quem ficou no terceiro lugar do Secret Story 9 - Big Brother
03:42

Lugar de bronze atribuído: Saiba quem ficou no terceiro lugar do Secret Story 9

23:27
O que se passa nos bastidores? Leandro recusa beijo de Marisa e Flávio Furtado expõe mau ambiente - Big Brother
02:57

O que se passa nos bastidores? Leandro recusa beijo de Marisa e Flávio Furtado expõe mau ambiente

23:24
Liliana assume o seu maior arrependimento dentro da casa: «Foi quando disse que dava duas lambadas...» - Big Brother
03:10

Liliana assume o seu maior arrependimento dentro da casa: «Foi quando disse que dava duas lambadas...»

23:21
Insultos e discussões feias: Estas foram as polémicas que marcaram o Secret Story 9 - Big Brother
05:12

Insultos e discussões feias: Estas foram as polémicas que marcaram o Secret Story 9

23:17
Ainda se lembra? Famosa cantora portuguesa viveu história semelhante à de Liliana dentro de um reality show - Big Brother
02:23

Ainda se lembra? Famosa cantora portuguesa viveu história semelhante à de Liliana dentro de um reality show

23:11
Última tomada de posição! Finalistas fazem os seus próprios pódios do Secret Story: e as escolhas surpreendem - Big Brother
05:00

Última tomada de posição! Finalistas fazem os seus próprios pódios do Secret Story: e as escolhas surpreendem

23:07
Marisa contra Leandro? Bruna Gomes não poupa palavras à concorrente - Big Brother
03:00

Marisa contra Leandro? Bruna Gomes não poupa palavras à concorrente

23:05
Emocionante! Marisa chega a estúdio e desfaz-se em lágrimas. Saiba o motivo - Big Brother
02:16

Emocionante! Marisa chega a estúdio e desfaz-se em lágrimas. Saiba o motivo

22:59
Marisa conquista o 4.º lugar do Secret Story 9: e estas foram as reações dentro e fora da casa - Big Brother

Marisa conquista o 4.º lugar do Secret Story 9: e estas foram as reações dentro e fora da casa

22:49
Flávio Furtado defende Liliana e Inês: «Há muitas mulheres que não têm coragem para sair de relações para serem felizes» - Big Brother
01:41

Flávio Furtado defende Liliana e Inês: «Há muitas mulheres que não têm coragem para sair de relações para serem felizes»

22:48
Últimos apelos! Finalistas fazem campanha eleitoral para vencer o Secret Story - Big Brother
03:38

Últimos apelos! Finalistas fazem campanha eleitoral para vencer o Secret Story

22:46
Após quarto lugar da mulher, Pedro Jorge dedica mensagem tocante a Marisa - Big Brother
04:07

Após quarto lugar da mulher, Pedro Jorge dedica mensagem tocante a Marisa

22:41
Quarto lugar revelado! Este é o primeiro concorrente a deixar a casa na grande final - Big Brother
02:34

Quarto lugar revelado! Este é o primeiro concorrente a deixar a casa na grande final

22:38
De voz embargada, Pedro faz confissão: «Foi muito difícil não falar do que tenho aí fora» - Big Brother
03:48

De voz embargada, Pedro faz confissão: «Foi muito difícil não falar do que tenho aí fora»

22:38
Jantar com Bruno? Pedro faz proposta inesperada: «Apesar de ter ciúmes dele...» - Big Brother
03:48

Jantar com Bruno? Pedro faz proposta inesperada: «Apesar de ter ciúmes dele...»

22:34
Intenso! «Consumiu-me por completo»: Pedro deixa tudo em pratos limpos sobre momentos difíceis com Marisa - Big Brother
04:01

Intenso! «Consumiu-me por completo»: Pedro deixa tudo em pratos limpos sobre momentos difíceis com Marisa

Acompanhe ao minuto
ESCOLHA O VENCEDOR!
Vote na app

Cristina Ferreira arrisca… e conquista! Veja as fotos do vestido que marcou a noite da final

  • Secret Story
  • Há 2h e 53min
Cristina Ferreira arrisca… e conquista! Veja as fotos do vestido que marcou a noite da final - Big Brother
Cristina Ferreira voltou a provar que sabe marcar pela diferença e surpreendeu na gala final do Secret Story 9 com um look arrojado e cheio de personalidade. O vestido justo, com mangas em formato balão e um tom vibrante, não deixou ninguém indiferente.

Cristina Ferreira voltou a ser protagonista de mais um momento de glamour televisivo. Na gala final do Secret Story 9, a apresentadora apostou num look marcante que rapidamente prendeu todas as atenções.

Para esta noite especial, Cristina Ferreira escolheu um vestido comprido e justo, com um tom vibrante que lhe realçou a silhueta. Um dos grandes destaques do coordenado foram as mangas em formato balão, um detalhe ousado e moderno que trouxe personalidade ao visual.

Para completar o look, a apresentadora optou por um elegante coque, que valorizou a sofisticação do conjunto e destacou ainda mais a postura glamorosa com que subiu ao palco nesta noite decisiva.

A produção está a fazer furor nas redes sociais e os fãs não pouparam elogios à comunicadora, que mais uma vez provou que sabe surpreender e marcar presença em grande estilo.

Temas: Cristina Ferreira

Mais Fotos

Liliana Filipa partilha fotografias do Brasil e há um detalhe impossível de ignorar

Liliana Filipa partilha fotografias do Brasil e há um detalhe impossível de ignorar

Ontem às 18:50
Sabia que Pedro Jorge já foi futebolista? Eis as fotos e a alcunha peculiar pelo qual era conhecido

Sabia que Pedro Jorge já foi futebolista? Eis as fotos e a alcunha peculiar pelo qual era conhecido

30 dez, 13:09
«De preto nunca me comprometo»: Cristina Ferreira deslumbrante em mais uma gala

«De preto nunca me comprometo»: Cristina Ferreira deslumbrante em mais uma gala

28 dez, 21:44
Fim de semana de amor: As fotografias mais românticas de Cristina Ferreira e João Monteiro no Norte

Fim de semana de amor: As fotografias mais românticas de Cristina Ferreira e João Monteiro no Norte

27 dez, 20:57
Nufla apanha todos de surpresa ao anunciar nascimento de bebé: e mostra foto na maternidade

Nufla apanha todos de surpresa ao anunciar nascimento de bebé: e mostra foto na maternidade

26 dez, 15:37
Famílias reunidas e tradições à mesa: As imagens que marcaram o Natal dos ex-concorrentes

Famílias reunidas e tradições à mesa: As imagens que marcaram o Natal dos ex-concorrentes

26 dez, 12:18
Mais Mais Fotos

Mais Vistos

Última Hora! Maycon Douglas está desaparecido e há um apelo desesperante: «Contactem em caso de saberem...»

Última Hora! Maycon Douglas está desaparecido e há um apelo desesperante: «Contactem em caso de saberem...»

Há 3h e 13min
Quarto lugar revelado! Este é o primeiro concorrente a deixar a casa na grande final
02:34

Quarto lugar revelado! Este é o primeiro concorrente a deixar a casa na grande final

Há 2h e 8min
Que estilo! Veja as melhores fotos de Maycon, o concorrente que conquistou o coração de Renata no Secret Story

Que estilo! Veja as melhores fotos de Maycon, o concorrente que conquistou o coração de Renata no Secret Story

1 out 2024, 19:37
O que se passa nos bastidores? Leandro recusa beijo de Marisa e Flávio Furtado expõe mau ambiente
02:57

O que se passa nos bastidores? Leandro recusa beijo de Marisa e Flávio Furtado expõe mau ambiente

Há 1h e 22min
Lugar de bronze atribuído: Saiba quem ficou no terceiro lugar do Secret Story 9
03:42

Lugar de bronze atribuído: Saiba quem ficou no terceiro lugar do Secret Story 9

Há 1h e 17min
Ver Mais

Notícias

Liliana fica em 3.º lugar e despede-se de Pedro com abraço longo. As reações em estúdio são impagáveis

Liliana fica em 3.º lugar e despede-se de Pedro com abraço longo. As reações em estúdio são impagáveis

Há 1h e 6min
Marisa conquista o 4.º lugar do Secret Story 9: e estas foram as reações dentro e fora da casa

Marisa conquista o 4.º lugar do Secret Story 9: e estas foram as reações dentro e fora da casa

Há 1h e 50min
Impossível ficar indiferente! O vestido de Cristina Ferreira na grande final promete dar que falar

Impossível ficar indiferente! O vestido de Cristina Ferreira na grande final promete dar que falar

Há 2h e 46min
Última Hora! Maycon Douglas está desaparecido e há um apelo desesperante: «Contactem em caso de saberem...»

Última Hora! Maycon Douglas está desaparecido e há um apelo desesperante: «Contactem em caso de saberem...»

Há 3h e 13min
Algo mudou na vida da mulher de Marco Costa. A reação do pasteleiro à novidade não passou despercebida

Algo mudou na vida da mulher de Marco Costa. A reação do pasteleiro à novidade não passou despercebida

Ontem às 20:05
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

30 dez, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez, 14:00
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

25 dez, 13:00
Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

23 dez, 21:31
Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»
04:33

Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»

23 dez, 11:25
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Última Hora! Maycon Douglas está desaparecido e há um apelo desesperante: «Contactem em caso de saberem...»

Última Hora! Maycon Douglas está desaparecido e há um apelo desesperante: «Contactem em caso de saberem...»

Há 3h e 13min
Algo mudou na vida da mulher de Marco Costa. A reação do pasteleiro à novidade não passou despercebida

Algo mudou na vida da mulher de Marco Costa. A reação do pasteleiro à novidade não passou despercebida

Ontem às 20:05
Em dia especial, Katia Aveiro declara-se à mãe, Dolores Aveiro: «Que Deus cuide dela, só saúde...»

Em dia especial, Katia Aveiro declara-se à mãe, Dolores Aveiro: «Que Deus cuide dela, só saúde...»

Ontem às 19:23
O que falta nas férias brasileiras de Liliana Filipa? O detalhe está à vista de todos

O que falta nas férias brasileiras de Liliana Filipa? O detalhe está à vista de todos

Ontem às 19:15
Liliana Filipa partilha fotografias do Brasil e há um detalhe impossível de ignorar

Liliana Filipa partilha fotografias do Brasil e há um detalhe impossível de ignorar

Ontem às 18:50
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Inês Morais revela episódio privado com João Ricardo e levanta rumores de romance

Inês Morais revela episódio privado com João Ricardo e levanta rumores de romance

26 dez, 18:47
«Um amor incondicional»: Joana Diniz revela o motivo que a levou a passar o Natal ao lado de ex-concorrente

«Um amor incondicional»: Joana Diniz revela o motivo que a levou a passar o Natal ao lado de ex-concorrente

26 dez, 16:42
Daniela Santos faz desabafo raro que envolve o pai do filho: «Não foi esse o desfecho...»

Daniela Santos faz desabafo raro que envolve o pai do filho: «Não foi esse o desfecho...»

26 dez, 16:23
Gravidez à vista? O detalhe do Natal de Bruna Gomes que levanta suspeitas

Gravidez à vista? O detalhe do Natal de Bruna Gomes que levanta suspeitas

26 dez, 13:06
Liliana admite mágoa em relação a Pedro: «Não se soube meter no meu lugar»
05:10

Liliana admite mágoa em relação a Pedro: «Não se soube meter no meu lugar»

26 dez, 12:33
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Já nasceu a filha de Ana Soares e Ruben Silvestre: "A razão de tudo chegou"

Já nasceu a filha de Ana Soares e Ruben Silvestre: "A razão de tudo chegou"

Há 1h e 9min
Ex-concorrente do "Big Brother" morre após várias paragens cardíacas

Ex-concorrente do "Big Brother" morre após várias paragens cardíacas

29 dez, 21:30
Natal de Catarina Esparteiro marcado por tragédia na família: "Faleceu num acidente de viação"

Natal de Catarina Esparteiro marcado por tragédia na família: "Faleceu num acidente de viação"

29 dez, 15:58
Já viu com quem jantou Kasha? A promessa cumpriu-se!

Já viu com quem jantou Kasha? A promessa cumpriu-se!

29 dez, 15:21
Alvo de "muitas ameaças", Cândido Pereira abre o jogo: "Se eu estava à espera? Não"

Alvo de "muitas ameaças", Cândido Pereira abre o jogo: "Se eu estava à espera? Não"

29 dez, 14:10
Ver Mais Outros Sites