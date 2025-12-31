Cristina Ferreira arrisca… e conquista! Veja as fotos do vestido que marcou a noite da final

Cristina Ferreira voltou a provar que sabe marcar pela diferença e surpreendeu na gala final do Secret Story 9 com um look arrojado e cheio de personalidade. O vestido justo, com mangas em formato balão e um tom vibrante, não deixou ninguém indiferente.

Cristina Ferreira voltou a ser protagonista de mais um momento de glamour televisivo. Na gala final do Secret Story 9, a apresentadora apostou num look marcante que rapidamente prendeu todas as atenções.

Para esta noite especial, Cristina Ferreira escolheu um vestido comprido e justo, com um tom vibrante que lhe realçou a silhueta. Um dos grandes destaques do coordenado foram as mangas em formato balão, um detalhe ousado e moderno que trouxe personalidade ao visual.

Para completar o look, a apresentadora optou por um elegante coque, que valorizou a sofisticação do conjunto e destacou ainda mais a postura glamorosa com que subiu ao palco nesta noite decisiva.

A produção está a fazer furor nas redes sociais e os fãs não pouparam elogios à comunicadora, que mais uma vez provou que sabe surpreender e marcar presença em grande estilo.