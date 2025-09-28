Cristina Ferreira brilha com look sofisticado na gala do «Secret Story 9»

Cristina Ferreira voltou a deslumbrar na gala do Secret Story – Casa dos Segredos 9. Este domingo, a apresentadora surgiu com um visual sofisticado e cheio de classe: um vestido justo cinzento escuro, de corte elegante, que realçou a sua silhueta.
Cristina Ferreira optou por acessórios discretos, com jóias douradas minimalistas que complementaram o visual de forma subtil. O cabelo curto, penteado liso e pelo pescoço, reforçou a modernidade e frescura do look.
