Cristina Ferreira brilha na gala do Secret Story - Desafio Final com look roxo que está a dar que falar

Cristina Ferreira voltou a captar todas as atenções na gala da semi-final do Secret Story - Desafio Final com um visual que não deixou ninguém indiferente.
A apresentadora apostou num vestido roxo, fluido e elegante, combinado com uma gargantilha prateada que elevou o look a outro nível de sofisticação. O cabelo em coque e a maquilhagem em tons roxos nos olhos completaram uma imagem harmoniosa, pensada ao detalhe para uma noite decisiva no reality show da TVI.
O resultado foi um look elegante, moderno e com forte impacto visual, que rapidamente se destacou nas redes sociais e entre os fãs do programa.