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Cristina Ferreira brilha na gala do Secret Story - Desafio Final com look roxo que está a dar que falar

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Cristina Ferreira foi um dos grandes destaques da semi-final do Secret Story - Desafio Final, ao surgir com um look elegante e marcante que não passou despercebido.

Cristina Ferreira voltou a captar todas as atenções na gala da semi-final do Secret Story - Desafio Final com um visual que não deixou ninguém indiferente.

A apresentadora apostou num vestido roxo, fluido e elegante, combinado com uma gargantilha prateada que elevou o look a outro nível de sofisticação. O cabelo em coque e a maquilhagem em tons roxos nos olhos completaram uma imagem harmoniosa, pensada ao detalhe para uma noite decisiva no reality show da TVI.

O resultado foi um look elegante, moderno e com forte impacto visual, que rapidamente se destacou nas redes sociais e entre os fãs do programa.

Percorra a galeria e veja todos os detalhes
 

Temas: Cristina Ferreira

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