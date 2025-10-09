Cristina Ferreira desafia fãs com mensagens inspiradoras que todos devem ver: As imagens aqui

Cristina Ferreira voltou a inspirar os seus seguidores com uma mensagem de motivação e equilíbrio. Esta quarta-feira, a apresentadora partilhou várias frases inspiradoras nas redes sociais, lembrando que cada dia é uma oportunidade para cuidar do corpo, da mente e da felicidade.

Esta quarta-feira, Cristina Ferreira voltou a partilhar uma publicação repleta de motivação e boas energias nas suas redes sociais. A apresentadora publicou uma série de fotografias, cada uma acompanhada por uma mensagem inspiradora, com o objetivo de lembrar os seguidores da importância de cuidar de si, física e emocionalmente.

Na legenda, Cristina escreveu:

“Hoje já tens menos um dia. 🔀✨”

E em cada imagem, deixou uma frase de reflexão:

“Ninguém faz por ti”

“Não é um dia”

“O foco é dia após dia”

“A alimentação é o melhor combustível. Escolhe o melhor”

“Mexe-te. É pela tua saúde.”

“Mas é tudo uma questão de equilíbrio”

“Escolhe o que te faz feliz. Hoje já tens um dia a menos.”

A publicação rapidamente conquistou milhares de reações e comentários, com muitos fãs a elogiar a forma como Cristina transmite mensagens de força e inspiração através das suas palavras.