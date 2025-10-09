Cristina Ferreira desafia fãs com mensagens inspiradoras que todos devem ver: As imagens aqui

Esta quarta-feira, Cristina Ferreira voltou a partilhar uma publicação repleta de motivação e boas energias nas suas redes sociais. A apresentadora publicou uma série de fotografias, cada uma acompanhada por uma mensagem inspiradora, com o objetivo de lembrar os seguidores da importância de cuidar de si, física e emocionalmente.
Na legenda, Cristina escreveu:
“Hoje já tens menos um dia. 🔀✨”
E em cada imagem, deixou uma frase de reflexão:
- “Ninguém faz por ti”
- “Não é um dia”
- “O foco é dia após dia”
- “A alimentação é o melhor combustível. Escolhe o melhor”
- “Mexe-te. É pela tua saúde.”
- “Mas é tudo uma questão de equilíbrio”
- “Escolhe o que te faz feliz. Hoje já tens um dia a menos.”
A publicação rapidamente conquistou milhares de reações e comentários, com muitos fãs a elogiar a forma como Cristina transmite mensagens de força e inspiração através das suas palavras.