Cristina Ferreira deslumbra de vermelho, mas é o penteado que rouba atenções

O penteado de Cristina Ferreira que está a encantar os fãs

Cristina Ferreira voltou a dar nas vistas na gala deste domingo de Secret Story 10. A apresentadora escolheu um vestido vermelho que destacou a sua elegância em estúdio.

Mas, desta vez, foi o penteado que acabou por roubar grande parte das atenções. Nas redes sociais, muitos seguidores não esconderam o entusiasmo e multiplicaram-se os elogios.

«Adoro o penteado», pode ler-se na caixa de comentários. «Poderosa, nível máximo», escreveu ainda outro fã da apresentadora.

