Cristina Ferreira deslumbra em cor-de-rosa: As imagens do visual da noite

Veja o look deslumbrante de Cristina Ferreira.

Cristina Ferreira voltou a dar nas vistas com uma escolha de moda arrojada e cheia de elegância.

Para mais uma gala do Secret Story - Desafio Final, a apresentadora surgiu com um vestido curto em tom rosa-claro, marcado por um design volumoso e detalhes ondulados que conferiram movimento e originalidade ao conjunto.

Com o cabelo apanhado num coque elegante e uma maquilhagem luminosa, Cristina apostou numa imagem sofisticada, complementada por sandálias de salto alto no mesmo tom do vestido.

Nas imagens partilhadas, a comunicadora posa confiante e sorridente, evidenciando todos os pormenores da criação. Percorra a galeria que preparámos para si e veja o look.