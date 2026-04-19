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Cristina Ferreira deslumbra na cor da paixão

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Cristina Ferreira deslumbra na cor da paixão - Big Brother
Cristina Ferreira está deslumbrante num look totalmente vermelho.

Sem necessidade de excessos, Cristina Ferreira brilhou na penúltima gala do Secret Story 10 com um look que combinou elegância e impacto.

A apresentadora apostou num vestido vermelho de corte sereia, justo ao corpo e com gola subida, que destacou a sua silhueta de forma sofisticada. O tom vibrante trouxe intensidade ao visual, enquanto o design minimalista reforçou a classe da escolha.

Com cabelo liso e maquilhagem discreta, Cristina deixou que o vestido falasse por si — e o resultado foi amplamente elogiado nas redes sociais, onde os fãs não pouparam nos comentários positivos.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens do look da apresentadora. 

Temas: Cristina Ferreira

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