Cristina Ferreira deslumbra na cor da paixão

Cristina Ferreira está deslumbrante num look totalmente vermelho.

Sem necessidade de excessos, Cristina Ferreira brilhou na penúltima gala do Secret Story 10 com um look que combinou elegância e impacto.

A apresentadora apostou num vestido vermelho de corte sereia, justo ao corpo e com gola subida, que destacou a sua silhueta de forma sofisticada. O tom vibrante trouxe intensidade ao visual, enquanto o design minimalista reforçou a classe da escolha.

Com cabelo liso e maquilhagem discreta, Cristina deixou que o vestido falasse por si — e o resultado foi amplamente elogiado nas redes sociais, onde os fãs não pouparam nos comentários positivos.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens do look da apresentadora.