Cristina Ferreira deslumbra na cor da paz: As imagens do look de cortar a respiração

A apresentadora está deslumbrante em mais uma gala.

Cristina Ferreira voltou a ser um dos grandes destaques da mais recente gala do Secret Story – Desafio Final. A apresentadora surgiu em estúdio com um visual elegante e sofisticado que rapidamente conquistou a atenção dos fãs do programa.

Para a ocasião, Cristina apostou num vestido branco, uma cor frequentemente associada à paz, à serenidade e à elegância intemporal. O modelo, de corte assimétrico e design arrojado, destacava a silhueta da comunicadora, combinando modernidade com um toque de glamour.

Nas imagens partilhadas nas redes sociais, a apresentadora aparece radiante e sorridente, demonstrando toda a confiança que já habituou os espectadores ao longo dos anos. O vestido, complementado por sandálias de salto alto e acessórios discretos, acabou por ser amplamente elogiado pelos seguidores.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens do look deslumbrante de Cristina Ferreira em mais uma gala.