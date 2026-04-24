Cristina Ferreira deslumbra na final do Secret Story 10 com look de sonho

Para a última gala do Secret Story 10, Cristina Ferreira apostou num look totalmente prateado, composto por um vestido cheio de brilhantes que refletia a luz em cada movimento. O styling foi reforçado com joias Swarovski, elevando ainda mais o nível de glamour da apresentadora.
O cabelo foi usado num coque elegante, que destacou o rosto e completou um visual sofisticado e pensado ao detalhe para uma noite de grande impacto televisivo.
A escolha não passou despercebida e tornou-se um dos momentos mais comentados da gala final.