Cristina Ferreira deslumbra na final do Secret Story 10 com look de sonho

A grande final do Secret Story 10 ficou também marcada pelo glamour no palco, com Cristina Ferreira a surgir com um visual que rapidamente se tornou um dos temas da noite.

Para a última gala do Secret Story 10, Cristina Ferreira apostou num look totalmente prateado, composto por um vestido cheio de brilhantes que refletia a luz em cada movimento. O styling foi reforçado com joias Swarovski, elevando ainda mais o nível de glamour da apresentadora.

O cabelo foi usado num coque elegante, que destacou o rosto e completou um visual sofisticado e pensado ao detalhe para uma noite de grande impacto televisivo.

A escolha não passou despercebida e tornou-se um dos momentos mais comentados da gala final.

Percorra a galeria e veja todos os detalhes!