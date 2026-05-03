Cristina Ferreira deslumbra na gala do Desafio Final com look elegante e inesperado

Cristina Ferreira voltou a surpreender na gala do Secret Story - Desafio Final com um look elegante, assinado pela sua própria marca.

A gala do Secret Story - Desafio Final ficou marcada não só pelos momentos intensos dentro da casa, mas também pelo look escolhido por Cristina Ferreira, que voltou a captar todas as atenções.

A apresentadora surgiu com um elegante vestido branco, de corte ligeiramente largo e fluido, assinado pela sua própria marca, Casiraghi Forever. A leveza do tecido trouxe movimento ao visual, reforçando uma estética minimalista, mas altamente impactante.

O penteado curto completou a imagem moderna e confiante, evidenciando os traços do rosto. Para finalizar, Cristina Ferreira apostou em jóias da Swarovski, que acrescentou um toque de glamour e elevou o conjunto a outro nível.

Nas redes sociais, os elogios não tardaram a surgir, com muitos fãs a destacarem a elegância, o bom gosto e a aposta numa criação própria para uma noite tão especial.

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