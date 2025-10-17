Cristina Ferreira e João Monteiro apaixonados no Porto — as imagens que estão a encantar os fãs

Cristina Ferreira decidiu fazer uma 'escapadinha romântica' na Invicta, antes da grande gala do Secret Story deste domingo.

Depois de uma semana de trabalho intensa, Cristina Ferreira rumou ao Porto, a terra natal do namorado, João Monteiro, para por lá passarem um fim de semana romântico.

A apresentadora esteve a apresentar a sua nova coleção de roupa da Spaccio by Cristina Collection na loja da Invicta e aproveitou para por lá ficar, na companhia da sua cara-metade.

No Instagram, Cristina Ferreira partilhou vários registos fotográficos na cidade nortenha. «Na cidade do meu amor», escreveu, na legenda de um registo do pôr-do-sol.

A anfitriã do Secret Story também partilhou uma foto romântica ao lado de João Monteiro.

Os fãs ficaram rendidos ao casalinho e encheram a caixa de comentários de rasgados elogios. «Maravilhosos 😍», «O Porto é lindo🙌aproveitem e sejam felizes ❤️», «O amor fica-te bem! Cris 🤍», «O Porto é lindooooo 🙏felicidades a ambos ❤️», pode ler-se, nos comentários.