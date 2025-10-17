Cristina Ferreira e João Monteiro apaixonados no Porto — as imagens que estão a encantar os fãs

Ao Minuto

22:45
Picardias continuam entre Leandro e Rui: «Vê bem a importância que tu tens para mim» - Big Brother
02:27

22:41
«Não vais ter paz enquanto estiver aqui. Tu e todos aqui»: Leandro atira para Rui - Big Brother
01:16

22:27
Postas à prova! Marisa, Vera, Inês e Mariana enfrentam prova e conquistam privilégio único - Big Brother
04:53

22:23
Quem vai sair no domingo? Casa vira-se quase toda contra concorrente inesperada - Big Brother
13:12

22:19
Marisa Susana lança-se contra Rui: «Com os teus 21 anos, há coisas que ainda tens de aprender» - Big Brother
01:22

22:04
«Só faz coisas com maldade»: Marisa Susana leva com duras críticas no concílio dos nomeados - Big Brother
03:30

22:00
Marisa ataca Pedro Jorge: «Estás com medo que diga o meu segredo e não consegues engatar nenhuma?» - Big Brother
03:35

22:00
Marisa passa-se com Pedro Jorge: «Este não é o pai dos meus filhos. Eu digo o meu segredo!» - Big Brother
03:35

21:27
Liliana e Vera rasgam Dylan de cima a baixo: «Precisa de pegar noutras para sobressair» - Big Brother
02:50

21:19
'Strips' sensuais deixam a casa virada do avesso: «Aqui se vê quem ultrapassa limites» - Big Brother
02:25

21:19
Vera critica Bruno: «Já vi elogiar mulheres nos corredores. Se é casado...» - Big Brother
02:25

19:52
Casal em guerra. Marisa ameaça revelar segredo e Pedro reage: «Faz as malas e sai» - Big Brother
05:18

19:44
Corte e costura: Dylan diz que Liliana lhe dá «asco» e colegas juntam-se às críticas - Big Brother
02:01

19:37
Regresso triunfal: Leandro volta após falsa desistência e traz presente para Mariana - Big Brother
04:40

19:25
«Tenho sentimentos»: Marisa entra em desespero ao falar com Pedro Jorge - Big Brother
05:16

19:17
Pós-Especial explosivo: Dylan 'arrasa' Vera e a concorrente desabafa com Liliana - Big Brother
05:44

19:15
Casamento com Pedro em risco? Marisa desaba em lágrimas: «Não é isto que quero para a minha vida» - Big Brother
00:23

18:48
Tensão entre Rui e Mariana: acusações sem fim e más influências marcaram a conversa entre os 'amigos' - Big Brother
03:40

18:43
Fábio furioso com Dylan após ataques a Liliana: «Fiquei calado para não ser expulso» - Big Brother
03:39

18:27
Raquel arrasa Mariana, Vera e Liliana após ver imagens exclusivas: «Só têm uma nota: dó» - Big Brother
04:57

18:26
Inédito: Liliana reage a pista de Segredo sobre Fábio e Vera - Big Brother
01:00

18:15
Escândalo na Casa: Liliana ataca Ana Cristina em confronto explosivo - Big Brother
03:58

18:03
Caos na Casa: Pedro expõe Ana Cristina e Raquel chama-lhe «falso» - Big Brother
03:06

17:57
Strip de Vera a Dylan deixa o concorrente sem palavras - Big Brother
01:42

17:44
Completamente apaixonados. Fábio confronta Liliana: «Como é que te sentes em ter um 'mulherengo' caidinho por ti?» - Big Brother
01:57

Cristina Ferreira e João Monteiro apaixonados no Porto — as imagens que estão a encantar os fãs

  • Secret Story
  • Há 2h e 53min
Cristina Ferreira e João Monteiro apaixonados no Porto — as imagens que estão a encantar os fãs - Big Brother
Cristina Ferreira decidiu fazer uma 'escapadinha romântica' na Invicta, antes da grande gala do Secret Story deste domingo.

Depois de uma semana de trabalho intensa, Cristina Ferreira rumou ao Porto, a terra natal do namorado, João Monteiro, para por lá passarem um fim de semana romântico.

A apresentadora esteve a apresentar a sua nova coleção de roupa da Spaccio by Cristina Collection na loja da Invicta e aproveitou para por lá ficar, na companhia da sua cara-metade.

No Instagram, Cristina Ferreira partilhou vários registos fotográficos na cidade nortenha. «Na cidade do meu amor», escreveu, na legenda de um registo do pôr-do-sol. 

A anfitriã do Secret Story também partilhou uma foto romântica ao lado de João Monteiro.

Os fãs ficaram rendidos ao casalinho e encheram a caixa de comentários de rasgados elogios. «Maravilhosos 😍», «O Porto é lindo🙌aproveitem e sejam felizes ❤️», «O amor fica-te bem! Cris 🤍», «O Porto é lindooooo 🙏felicidades a ambos ❤️», pode ler-se, nos comentários.

Percorra a nossa galeria e veja todos os registos desta escapadinha a dois.

Temas: Cristina Ferreira João Monteiro

Afonso Leitão e Catarina Miranda vivem a segunda "lua-de-mel" em destino europeu de sonho - e há fotos

Afonso Leitão e Catarina Miranda vivem a segunda "lua-de-mel" em destino europeu de sonho - e há fotos

Hoje às 17:53
Após brilhar no Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz vive a maternidade em pleno - e estas fotos derretem qualquer um

Após brilhar no Big Brother Verão, Maria Botelho Moniz vive a maternidade em pleno - e estas fotos derretem qualquer um

Hoje às 16:45
Gritos, acusações e insultos: o momento em que os segredos de Pedro e Marisa estiveram por um fio

Gritos, acusações e insultos: o momento em que os segredos de Pedro e Marisa estiveram por um fio

Hoje às 10:46
Nem todos gritaram de alegria! Estas são as imagens do regresso de Leandro após a 'desistência'

Nem todos gritaram de alegria! Estas são as imagens do regresso de Leandro após a 'desistência'

Hoje às 09:29
Leandro "desiste" do Secret Story e a casa fica em choque: Todas as reações aqui

Leandro "desiste" do Secret Story e a casa fica em choque: Todas as reações aqui

Ontem às 19:34
Este ex-concorrente d'O Triângulo está de luto e recebeu a maior prova de amor da namorada - as fotos que comprovam

Este ex-concorrente d'O Triângulo está de luto e recebeu a maior prova de amor da namorada - as fotos que comprovam

Ontem às 17:26
Discussão feia deixa Marta Cardoso a tremer. Marisa e Pedro Jorge perdem completamente o controlo

Discussão feia deixa Marta Cardoso a tremer. Marisa e Pedro Jorge perdem completamente o controlo

Hoje às 11:08
Gritos, acusações e insultos: o momento em que os segredos de Pedro e Marisa estiveram por um fio

Gritos, acusações e insultos: o momento em que os segredos de Pedro e Marisa estiveram por um fio

Hoje às 10:46
Liliana e Fábio foram longe demais durante a noite? «Eu só peço que não passem as imagens»
03:41

Liliana e Fábio foram longe demais durante a noite? «Eu só peço que não passem as imagens»

Hoje às 11:28
Botão dos Segredos: Dylan aposta no Segredo de Joana. Será que acertou?
01:56

Botão dos Segredos: Dylan aposta no Segredo de Joana. Será que acertou?

Hoje às 17:09
«Que barriguinha linda»: Marcia Soares agita as redes sociais com novidade especial

«Que barriguinha linda»: Marcia Soares agita as redes sociais com novidade especial

Ontem às 21:32
Cristina Ferreira recarrega baterias em 'espadinha romântica' com João Monteiro: «Na cidade do meu amor»

Cristina Ferreira recarrega baterias em 'espadinha romântica' com João Monteiro: «Na cidade do meu amor»

Há 2h e 50min
É tão raro que poucos conseguem encontrar. Cristina Ferreira emocionada com presente único de fã: «Acabei de receber um...»

É tão raro que poucos conseguem encontrar. Cristina Ferreira emocionada com presente único de fã: «Acabei de receber um...»

Há 3h e 52min
Muito mais magro. Flávio Furtado perde 16 quilos: e o 'antes' e 'depois' é impressionante

Muito mais magro. Flávio Furtado perde 16 quilos: e o 'antes' e 'depois' é impressionante

Hoje às 18:43
Catarina Miranda e Afonso Leitão fazem 'escapadinha' a dois: e o destino é um dos mais românticos da Europa

Catarina Miranda e Afonso Leitão fazem 'escapadinha' a dois: e o destino é um dos mais românticos da Europa

Hoje às 18:01
Família de Fábio quebra o silêncio e deixa mensagem surpreendente sobre o romance com Liliana

Família de Fábio quebra o silêncio e deixa mensagem surpreendente sobre o romance com Liliana

Hoje às 17:47
Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar
08:44

Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar

Hoje às 00:18
As imagens que mais deram que falar e abalaram a casa: Veja a desistência de Leandro
02:31

As imagens que mais deram que falar e abalaram a casa: Veja a desistência de Leandro

Hoje às 00:10
Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas
07:00

Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas

Ontem às 18:31
«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês
02:21

«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês

Ontem às 18:19
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

14 out, 18:50
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

Hoje às 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

Hoje às 12:13
Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos
05:09

Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos

Hoje às 01:21
Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência
09:26

Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência

Ontem às 22:10
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

14 out, 18:50
