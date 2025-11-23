Cristina Ferreira e João Monteiro: O fim de semana «mágico» no Douro em fotografias

Cristina Ferreira passou um fim de semana romântico no Douro com João Monteiro e partilhou momentos especiais com os seus seguidores.

A apresentadora viajou até ao Douro para uma escapadinha a dois e publicou uma fotografia ao lado do namorado durante um passeio de barco pelo rio. Cristina destacou o ambiente tranquilo, o sol que ajudou a tornar o dia perfeito e o contacto com Filipe e Fernanda, pessoas da região que, segundo contou, contribuíram para tornar a experiência ainda mais especial.

Nas redes sociais, a apresentadora mostrou-se sensibilizada pela dedicação e histórias de vida das pessoas que conheceu no local e agradeceu as várias mensagens de carinho enviadas pelos moradores, incluindo a do presidente da Junta de Rio Mau. Marcada pelo fim de semana, confessou vontade de regressar ao Douro.