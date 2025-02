Cristina Ferreira é surpreendida com revelação sobre o seu futuro: «No final...»

Cristina Ferreira foi surpreendida pelas revelações da taróloga Palmira sobre o seu futuro e sobre o amor na sua vida.

No «Dois às 10», Palmira leu as cartas à apresentadora Cristina Ferreira e deixou-lhe algumas «luzes» sobre o que vai acontecer na sua vida no futuro.

Palmira, revelou a Cristina Ferreira que está muito bem no amor. Mostrou a carta da felicidade e da alegria.

No entanto, quando chegou ao sucesso, a taróloga informou Cristina Ferreira que esta vai passar por alguns «bloqueios», mas que não fim tudo acaba por correr muito bem.

Palmira aconselhou a apresentadora também a ter paciência, porque «o sucesso vai reinar», mesmo com os tais «bloqueios» que mencionou anteriormente.

Ainda que não início tenha ficado um pouco apreensiva, Cristina Ferreira acabou por perceber que não há quaisquer motivos para se preocupar.

Recorde-se que Palmira Rodrigues é ex-concorrente do Big Brother 2023 e tirou recentemente o curso de taróloga.