Cristina Ferreira embarca em viagem romântica ao lado do namorado. As imagens que estão a dar que falar

Cristina Ferreira embarca em escapadela romântica ao lado do namorado.

Cristina Ferreira decidiu fazer uma pausa merecida depois do fim do Secret Story 9. O plano escolhido? Uma viagem de longo curso ao lado do namorado.

Foi através do Instagram, na tarde de quarta-feira, 7 de janeiro, que a apresentadora revelou aos seguidores a escapadela romântica. Nas fotografias publicadas nos stories, o casal surge já instalado no avião, prontos para a descolagem.

Numa das imagens, pode ver-se João Monteiro, com uma legenda carinhosa: «E a sorte que eu tive com o passageiro que vai ao meu lado.»

A viagem surge após meses intensos de trabalho na apresentação do reality show.