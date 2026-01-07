Cristina Ferreira encantada com Rodrigo! Veja como está o filho de Ruben e Tatiana Boa Nova

Rúben e Tatiana Boa Nova marcaram presença no “Dois às 10” com os dois filhos e conquistaram totalmente Cristina Ferreira, Cláudio Ramos e os telespectadores. O pequeno Rodrigo derreteu corações e o irmão mais velho, Lourenço, mostrou-se radiante com o novo papel na família. Veja as imagens deste momento cheio de ternura.

Rúben e Tatiana Boa Nova estiveram no Dois às 10 e viveram uma manhã especial em família. O casal apresentou o segundo filho, Rodrigo, que nasceu no início de dezembro, e não faltaram sorrisos, emoção e muita cumplicidade em estúdio.

Cristina Ferreira ficou encantada com o bebé e não resistiu a elogiar a ternura do recém-nascido, que rapidamente conquistou todos os presentes e, claro, o público que acompanha a família desde os tempos da Casa dos Segredos 3 e do Big Brother. Ao lado de Tatiana e Rúben esteve também Lourenço, o filho mais velho, que se mostrou um verdadeiro irmão babado, sempre atento e orgulhoso.

Entre confidências sobre a adaptação à vida com dois filhos, noites mais curtas, muito amor e união, a família Boa Nova voltou a mostrar porque continua a ser uma das mais acarinhadas pelos portugueses.

Percorra a galeria e veja como está o adorável Rodrigo!

