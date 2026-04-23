Cristina Ferreira entra na casa do Secret Story de Surpresa. E estas foram as reações mais emotivas dos concorrentes

Cristina Ferreira surpreendeu os concorrentes do Secret Story 10 com uma visita inesperada, proporcionando uma noite emocionante com novidades do exterior, momentos íntimos no Cubo e um jantar especial que deixou todos radiantes.

Cristina Ferreira fez uma surpresa aos concorrentes e apareceu de surpresa na casa do Secret Story 10. O momento foi marcado por muita emoção e a noite foi recheada de surpresas.

Incialmente, a apresentadora conversou com os concorrentes e mostrou-lhes as notícias que pairaram o mundo, nos últimos dois meses.

De seguida, todos seguiram para o Cubo e tudo ficou mais intimista, com a exposição de imagens dos concorrentes junto da família/amigos.

Por fim, Cristina Ferreira presenteou os concorrentes com um jantar de sushi e todos ficaram radiantes com a sua visita à casa mais famosa da Malveira.