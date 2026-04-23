Cristina Ferreira entra na casa do Secret Story de Surpresa. E estas foram as reações mais emotivas dos concorrentes

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Cristina Ferreira surpreendeu os concorrentes do Secret Story 10 com uma visita inesperada, proporcionando uma noite emocionante com novidades do exterior, momentos íntimos no Cubo e um jantar especial que deixou todos radiantes.

Cristina Ferreira fez uma surpresa aos concorrentes e apareceu de surpresa na casa do Secret Story 10. O momento foi marcado por muita emoção e a noite foi recheada de surpresas.

Incialmente, a apresentadora conversou com os concorrentes e mostrou-lhes as notícias que pairaram o mundo, nos últimos dois meses.

De seguida, todos seguiram para o Cubo e tudo ficou mais intimista, com a exposição de imagens dos concorrentes junto da família/amigos.

Por fim, Cristina Ferreira presenteou os concorrentes com um jantar de sushi e todos ficaram radiantes com a sua visita à casa mais famosa da Malveira.

Temas: Cristina Ferreira Eva Ana Tiago Sara

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