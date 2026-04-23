Cristina Ferreira entra na casa do Secret Story de Surpresa. E estas foram as reações mais emotivas dos concorrentes

Cristina Ferreira fez uma surpresa aos concorrentes e apareceu de surpresa na casa do Secret Story 10. O momento foi marcado por muita emoção e a noite foi recheada de surpresas.
Incialmente, a apresentadora conversou com os concorrentes e mostrou-lhes as notícias que pairaram o mundo, nos últimos dois meses.
De seguida, todos seguiram para o Cubo e tudo ficou mais intimista, com a exposição de imagens dos concorrentes junto da família/amigos.
Por fim, Cristina Ferreira presenteou os concorrentes com um jantar de sushi e todos ficaram radiantes com a sua visita à casa mais famosa da Malveira.