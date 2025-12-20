Cristina Ferreira faz escapadinha de fim de semana em companhia de luxo. As fotos que comprovam

Cristina Ferreira decidiu tirar o sábado para desfrutar de uns momentos de puro relax... e elegeu uma companhia especial.

Cristina Ferreira aproveitou o fim de semana para tirar um dia de descanso numa companhia muito especial!

A apresentadora está hospedada num hotel de luxo em Lisboa, juntamente com os melhores amigos: Catarina Duarte e Rubinho Correia.

«Um sábado a começar em Lisboa no @macam.museum_hotel com a turma das quartas 😂. Esta é mesmo uma bela sugestão na cidade, e ao lado dos Jerónimos. Ainda passo por lá. Portugal é incrível. ✨ E vocês, por onde vão andar hoje?», escreveu a apresentadora, na legenda da publicação.