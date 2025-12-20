Cristina Ferreira faz escapadinha de fim de semana em companhia de luxo. As fotos que comprovam

Ao Minuto

22:30
Clima de romance. Liliana e Fábio protagonizam mais um momento de carinho - Big Brother
00:45

22:10
Implacável. Leandro ignora Liliana: «Estás a ouvir?» - Big Brother
01:55

21:55
Pedro e Marisa protagonizam momento romântico ao som de «Única Mulher» - Big Brother
02:55

21:47
Momento Épico. Fábio rendido às cantorias de Leandro - Big Brother
00:39

21:34
Sem papas na língua. Leandro critica severamente o jantar feito por Liliana - Big Brother
03:33

21:19
A animação chegou à Malveira. Leandro canta descontraído, no jardim - Big Brother
05:34

20:30
Leandro revela quem quer que saia no domingo: e a resposta é inesperada - Big Brother
02:58

20:18
Liliana implacável com concorrente: «Se o ignorarmos, ele fica perdidinho» - Big Brother
02:05

20:10
Aos gritos, Liliana atira-se contra Leandro: «Estás iludidinho! És uma cópia barata» - Big Brother
05:50

19:57
Liliana perde a cabeça com Leandro: «Que seja a primeira e a última vez que dizes essas coisas» - Big Brother
02:11

19:48
A ferver. Leandro e Liliana envolvem-se numa discussão: «Já me estás a meter nojo» - Big Brother
04:10

19:24
O amor está no ar. Liliana e Fábio trocam carícias durante o jogo do bingo - Big Brother
01:12

19:03
Revelados os motivos de Leandro não querer jogar bingo - Big Brother
02:55

18:58
Mais um filho? Pedro faz provocação a Marisa: «Vem o terceiro...» - Big Brother
01:38

18:45
Bingo anima a casa, mas Leandro fica de fora - Big Brother
02:04

18:29
Liliana e Fábio em ambiente pós discussão: «Queres confusão? Vai fazer confusão com o Leandro!» - Big Brother
01:16

18:20
Depois da tempestade, Fábio e Liliana perdem-se em beijos apaixonados - Big Brother
01:07

18:05
Marisa corta na casaca dos colegas: «Ele não está nada bem» - Big Brother
01:01

17:56
Sem se entenderem, Liliana e Fábio protagonizam mais uma discussão - Big Brother
03:50

17:48
Em desespero total! Fábio chora e arruma a mala após discussão com Liliana - Big Brother
00:53

17:43
Marcelo Palma sai em defesa de Pedro e Marisa: «A Liliana cometeu erros graves e o Fábio construiu uma relação em cima desse erro» - Big Brother
01:58

17:40
De costas voltadas. Liliana chora após confronto aceso com Pedro e Marisa - Big Brother
04:33

17:30
Liliana e Marisa em confronto aceso: «Olha para o teu percurso, sabes do que falo!» - Big Brother
04:46

17:29
Fábio implacável com concorrentes: «Isto foi o reflexo do jogo deles, inventar coisas sobre nós...» - Big Brother
09:29

17:13
Aos berros, Fábio e Liliana entram em aceso confronto com Marisa e Pedro: «Tem vergonha do homem que tens!» - Big Brother
04:46

Cristina Ferreira faz escapadinha de fim de semana em companhia de luxo. As fotos que comprovam

  • Secret Story
  • Hoje às 17:30
Cristina Ferreira faz escapadinha de fim de semana em companhia de luxo. As fotos que comprovam - Big Brother
Cristina Ferreira decidiu tirar o sábado para desfrutar de uns momentos de puro relax... e elegeu uma companhia especial.

Cristina Ferreira aproveitou o fim de semana para tirar um dia de descanso numa companhia muito especial!

A apresentadora está hospedada num hotel de luxo em Lisboa, juntamente com os melhores amigos: Catarina Duarte e Rubinho Correia.

«Um sábado a começar em Lisboa no @macam.museum_hotel com a turma das quartas 😂. Esta é mesmo uma bela sugestão na cidade, e ao lado dos Jerónimos. Ainda passo por lá. Portugal é incrível. ✨ E vocês, por onde vão andar hoje?», escreveu a apresentadora, na legenda da publicação.

Percorra a nossa galeria e veja as imagens em questão

Temas: Cristina Ferreira Fotos

Mais Fotos

Passaram quase 15 anos: veja como está hoje António Queirós, o vencedor do Secret Story 1

Passaram quase 15 anos: veja como está hoje António Queirós, o vencedor do Secret Story 1

Ontem às 19:58
A dias de ser mãe pela primeira vez, Vânia Sá mostra «barrigão»

A dias de ser mãe pela primeira vez, Vânia Sá mostra «barrigão»

Ontem às 11:00
Heitor Nunes e Patrícia Carvalho: Estes dois ex-concorrentes do Secret Story têm uma nova profissão

Heitor Nunes e Patrícia Carvalho: Estes dois ex-concorrentes do Secret Story têm uma nova profissão

18 dez, 17:22
Catarina Miranda e Afonso Leitão fogem para destino de sonho e estas imagens estão a dar que falar

Catarina Miranda e Afonso Leitão fogem para destino de sonho e estas imagens estão a dar que falar

17 dez, 12:30
Francisco Monteiro faz comunicado nas redes sociais: «Para me despedir de vocês»

Francisco Monteiro faz comunicado nas redes sociais: «Para me despedir de vocês»

17 dez, 09:53
Depois da vitória no Big Brother 2020, Soraia Moreira surpreende com conquista inédita

Depois da vitória no Big Brother 2020, Soraia Moreira surpreende com conquista inédita

15 dez, 18:03
Mais Vistos

Liliana não pode ter filhos com Fábio. E há um motivo forte: «Pode vir com uma malformação»

Liliana não pode ter filhos com Fábio. E há um motivo forte: «Pode vir com uma malformação»

Hoje às 15:59
Francisco Monteiro faz comunicado nas redes sociais: «Para me despedir de vocês»

Francisco Monteiro faz comunicado nas redes sociais: «Para me despedir de vocês»

17 dez, 09:53
Flores e um anel de diamantes: As imagens completas do tão esperado pedido de namoro de Fábio a Liliana

Flores e um anel de diamantes: As imagens completas do tão esperado pedido de namoro de Fábio a Liliana

22 nov, 10:28
Morreu figura ligada a reality shows e Francisco Monteiro está de luto: «Pessoas que nos marcam»

Morreu figura ligada a reality shows e Francisco Monteiro está de luto: «Pessoas que nos marcam»

Ontem às 11:49
Leandro revela quem quer que saia no domingo: e a resposta é inesperada
02:58

Leandro revela quem quer que saia no domingo: e a resposta é inesperada

Há 3h e 7min
Notícias

Inesperado! "Padrinho" de Liliana e Fabio mostra-se cúmplice do ex-noivo Zé: «Cá fora...»

Inesperado! "Padrinho" de Liliana e Fabio mostra-se cúmplice do ex-noivo Zé: «Cá fora...»

Há 3h e 33min
Renata Reis declara-se a pessoa especial: «Ele chegou à minha vida para me trazer amor»

Renata Reis declara-se a pessoa especial: «Ele chegou à minha vida para me trazer amor»

Há 3h e 53min
Após perder 10 quilos, Francisco Monteiro mostra estratégia infalível para não fazer estragos na dieta

Após perder 10 quilos, Francisco Monteiro mostra estratégia infalível para não fazer estragos na dieta

Hoje às 19:25
Cristina Ferreira faz escapadinha especial: e há um detalhe que envolve João Monteiro que saltou à vista

Cristina Ferreira faz escapadinha especial: e há um detalhe que envolve João Monteiro que saltou à vista

Hoje às 18:09
Liliana não pode ter filhos com Fábio. E há um motivo forte: «Pode vir com uma malformação»

Liliana não pode ter filhos com Fábio. E há um motivo forte: «Pode vir com uma malformação»

Hoje às 15:59
EXCLUSIVOS

Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan
03:37

Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan

Ontem às 02:00
O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro
03:41

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro

11 dez, 19:27
Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»
03:41

Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»

11 dez, 19:24
Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar
07:01

Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar

10 dez, 22:43
Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação
05:42

Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação

10 dez, 22:21
FORA DA CASA

Inesperado! "Padrinho" de Liliana e Fabio mostra-se cúmplice do ex-noivo Zé: «Cá fora...»

Inesperado! "Padrinho" de Liliana e Fabio mostra-se cúmplice do ex-noivo Zé: «Cá fora...»

Há 3h e 33min
Renata Reis declara-se a pessoa especial: «Ele chegou à minha vida para me trazer amor»

Renata Reis declara-se a pessoa especial: «Ele chegou à minha vida para me trazer amor»

Há 3h e 53min
Após perder 10 quilos, Francisco Monteiro mostra estratégia infalível para não fazer estragos na dieta

Após perder 10 quilos, Francisco Monteiro mostra estratégia infalível para não fazer estragos na dieta

Hoje às 19:25
Cristina Ferreira faz escapadinha especial: e há um detalhe que envolve João Monteiro que saltou à vista

Cristina Ferreira faz escapadinha especial: e há um detalhe que envolve João Monteiro que saltou à vista

Hoje às 18:09
Zé é apanhado por ex-concorrente a assistir à ex-noiva Liliana no Secret Story. E esta foi a prova

Zé é apanhado por ex-concorrente a assistir à ex-noiva Liliana no Secret Story. E esta foi a prova

Ontem às 22:02
TVI Reality

Maria Botelho Moniz revela as tradições de Natal que criou com o filho Vicente. E são uma ternura

Maria Botelho Moniz revela as tradições de Natal que criou com o filho Vicente. E são uma ternura

Ontem às 18:33
Vera expõe mensagens e telefonemas privados com Dylan: «Queria encontrar-se comigo...»

Vera expõe mensagens e telefonemas privados com Dylan: «Queria encontrar-se comigo...»

Ontem às 15:26
Liliana ataca Inês com ironia: «O que és mais é leal, então em relação à Vera e ao Dylan...»
02:20

Liliana ataca Inês com ironia: «O que és mais é leal, então em relação à Vera e ao Dylan...»

Ontem às 12:29
Fábio ataca: «Meteu-se num casal, desrespeita a mulher. Não vejo nada positivo no Pedro»
02:32

Fábio ataca: «Meteu-se num casal, desrespeita a mulher. Não vejo nada positivo no Pedro»

Ontem às 11:22
Grávida de 9 meses, Vânia Sá faz desabafo honesto sobre a experiência da gravidez: «Não é fixe»

Grávida de 9 meses, Vânia Sá faz desabafo honesto sobre a experiência da gravidez: «Não é fixe»

Ontem às 11:14
Outros Sites

Separado de Sónia Jesus, Vitó beija pessoa especial: "Meu tudo"

Separado de Sónia Jesus, Vitó beija pessoa especial: "Meu tudo"

Hoje às 18:50
Noélia Pereira já não é mais a mesma, mostra-se em soutien e surpreende tudo e todos: "Saiu da casca. Quem a viu e quem a vê..."

Noélia Pereira já não é mais a mesma, mostra-se em soutien e surpreende tudo e todos: "Saiu da casca. Quem a viu e quem a vê..."

Hoje às 12:50
Iury Mellany partilha momento inusitado com Daniel Monteiro: "Ele vai-me matar!"

Iury Mellany partilha momento inusitado com Daniel Monteiro: "Ele vai-me matar!"

Hoje às 10:02
Francisco Macau vive pós-operatório "muito difícil": "Melhores dias virão"

Francisco Macau vive pós-operatório "muito difícil": "Melhores dias virão"

Ontem às 20:28
Este foi o exercício que ajudou Francisco Monteiro a perder 10 quilos em 15 dias

Este foi o exercício que ajudou Francisco Monteiro a perder 10 quilos em 15 dias

Ontem às 14:40
