Cristina Ferreira faz mudança de visual surpreendente e deslumbra no Secret Story

Veja o look arrojado e surpreendente de Cristina Ferreira.

Cristina Ferreira já está a postos para apresentar a gala de estreia da nova edição do Secret Story - Casa dos Segredos, que já está no ar.

Para a ocasião, a diretora de entretenimento e ficção da TVI fez uma mudança de visual surpreendente, estando agora de cabelo curto e ainda mais loira.

Para além disso, Cristina Ferreira optou ainda por um vestido todo branco, com pormenores em prateado, que destaca a sua excelente forma física, com requinte e elegância.

