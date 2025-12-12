Cristina Ferreira fora de Portugal: Estas são as imagens da viagem em família que não vai querer perder

Cristina Ferreira voltou a cumprir a tradição anual da “viagem das avós” e escolheu o Reino Unido como destino da escapadinha em família.

A apresentadora partiu este fim de semana acompanhada pelo filho, Tiago, pela mãe e pela ex-sogra, reunindo as duas avós do jovem numa viagem que repete todos os anos. Inicialmente, Cristina revelou apenas o início da aventura através das redes sociais, com uma fotografia tirada no avião, sem desvendar o local escolhido, sabendo-se apenas que o regresso acontece pelo menos até domingo, a tempo da gala do Secret Story 9.

Mais tarde, a comunicadora acabou por revelar que a tradição levou o grupo até perto de Londres, numa zona rural associada a Winston Churchill e à família real britânica. Apesar do frio, Cristina destacou o lado emocional da viagem, marcado por encontros com portugueses e pela criação de memórias em família, sublinhando a importância do apoio contínuo das avós na vida do filho, que está prestes a completar 18 anos.