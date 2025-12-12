Cristina Ferreira fora de Portugal: Estas são as imagens da viagem em família que não vai querer perder

Ao Minuto

22:14
Imperdível: Leandro faz pedido em inglês e concorrentes recebem uma refeição
02:18

Imperdível: Leandro faz pedido em inglês e concorrentes recebem uma refeição

22:09
O grupo posiciona-se: Afinal, quem deve passar o Natal em casa?
05:27

O grupo posiciona-se: Afinal, quem deve passar o Natal em casa?

22:04
Mexerico para Leandro acaba em discussão entre Marisa e Liliana: «És falsa»
07:14

Mexerico para Leandro acaba em discussão entre Marisa e Liliana: «És falsa»

21:57
Caixa dos mexericos: Será que Leandro procura Ana para aparecer no jogo?
02:33

Caixa dos mexericos: Será que Leandro procura Ana para aparecer no jogo?

21:54
Hilariante: Voz compara Leandro a cantor português e provoca risos na casa
00:17

Hilariante: Voz compara Leandro a cantor português e provoca risos na casa

20:39
Pedro explode com Marisa: «Estás-me a queimar»
02:48

Pedro explode com Marisa: «Estás-me a queimar»

20:31
Nova discussão! Pedro chama a atenção de Marisa: «Qualquer coisa é estratégia»
05:49

Nova discussão! Pedro chama a atenção de Marisa: «Qualquer coisa é estratégia»

19:59
Leandro confuso com pistas do segredo de Ana: «É uma santa do pau oco»
04:27

Leandro confuso com pistas do segredo de Ana: «É uma santa do pau oco»

19:53
Decoração denuncia pista e concorrentes atiram palpites sobre o segredo de Ana
03:45

Decoração denuncia pista e concorrentes atiram palpites sobre o segredo de Ana

19:46
«Ele chamou lixo à rapariga, é gravíssimo»: Pedro critica atitude de Fábio para com Ana
03:44

«Ele chamou lixo à rapariga, é gravíssimo»: Pedro critica atitude de Fábio para com Ana

19:33
Revoltado, Fábio atira sobre Pedro: «Não tem integridade nenhuma»
04:25

Revoltado, Fábio atira sobre Pedro: «Não tem integridade nenhuma»

19:22
Palpites certeiros: Inês desvenda mais dois segredos sem saber
03:00

Palpites certeiros: Inês desvenda mais dois segredos sem saber

19:04
Ana critica postura de Fábio: «Tenta sempre defender a Liliana, não faz nada mais que isso»
03:09

Ana critica postura de Fábio: «Tenta sempre defender a Liliana, não faz nada mais que isso»

18:59
Pedro emociona-se ao ouvir Marisa. E o motivo comove qualquer um
02:47

Pedro emociona-se ao ouvir Marisa. E o motivo comove qualquer um

18:55
Inês Morais dá opinião polémica sobre concorrente: «Metade do programa não fez nada»
01:21

Inês Morais dá opinião polémica sobre concorrente: «Metade do programa não fez nada»

18:48
Inês 'no limite' com Liliana: «Não tenho como gostar da pessoa que ela é aqui»
02:06

Inês ‘no limite’ com Liliana: «Não tenho como gostar da pessoa que ela é aqui»

18:41
Ciúmes à mistura: Fábio e Liliana falam sobre o futuro fora da casa
03:16

Ciúmes à mistura: Fábio e Liliana falam sobre o futuro fora da casa

18:37
Assalto à despensa! Leandro foi o 'ladrão' da semana
03:09

Assalto à despensa! Leandro foi o ‘ladrão’ da semana

18:18
Fim da amizade? Leandro ofendido com gesto de Pedro e Marisa: «Fiquei sentido»
04:36

Fim da amizade? Leandro ofendido com gesto de Pedro e Marisa: «Fiquei sentido»

18:07
Leandro fica de fora do pequeno-almoço e explode ao ouvir comentários: «Para ver palhaçadas mandavam-me ao circo»
05:34

Leandro fica de fora do pequeno-almoço e explode ao ouvir comentários: «Para ver palhaçadas mandavam-me ao circo»

17:59
Inês Morais critica postura de Fábio: «Ele está com o peito tão cheio»
03:06

Inês Morais critica postura de Fábio: «Ele está com o peito tão cheio»

17:41
Ana e Inês criticam postura de Leandro: «Ele não fez mesmo nada ainda»
03:32

Ana e Inês criticam postura de Leandro: «Ele não fez mesmo nada ainda»

17:30
Leandro reage a provocações de Liliana: «Lava a boca bem lavada antes de falares para mim»
05:57

Leandro reage a provocações de Liliana: «Lava a boca bem lavada antes de falares para mim»

17:06
Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade - Big Brother

Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade

17:05
Pedro acusa Leandro de provocar discussões: «Tu é que vais atrás delas»
04:25

Pedro acusa Leandro de provocar discussões: «Tu é que vais atrás delas»

Cristina Ferreira fora de Portugal: Estas são as imagens da viagem em família que não vai querer perder

  • Secret Story
  • Hoje às 18:36
Cristina Ferreira fora de Portugal: Estas são as imagens da viagem em família que não vai querer perder - Big Brother
Cristina Ferreira voltou a cumprir a tradição anual da “viagem das avós” e escolheu o Reino Unido como destino da escapadinha em família.

A apresentadora partiu este fim de semana acompanhada pelo filho, Tiago, pela mãe e pela ex-sogra, reunindo as duas avós do jovem numa viagem que repete todos os anos. Inicialmente, Cristina revelou apenas o início da aventura através das redes sociais, com uma fotografia tirada no avião, sem desvendar o local escolhido, sabendo-se apenas que o regresso acontece pelo menos até domingo, a tempo da gala do Secret Story 9.

Mais tarde, a comunicadora acabou por revelar que a tradição levou o grupo até perto de Londres, numa zona rural associada a Winston Churchill e à família real britânica. Apesar do frio, Cristina destacou o lado emocional da viagem, marcado por encontros com portugueses e pela criação de memórias em família, sublinhando a importância do apoio contínuo das avós na vida do filho, que está prestes a completar 18 anos.

 

Temas: Cristina Ferreira

Mais Fotos

Sem ideias para prendas de Natal? Esta é "feita" por Maria Botelho Moniz e é a mais original de sempre

Sem ideias para prendas de Natal? Esta é "feita" por Maria Botelho Moniz e é a mais original de sempre

Hoje às 15:30
Boquiaberta e com as mãos na cabeça: As imagens da reação hilariante de Cristina Ferreira ao beijo revelador de Marisa e Pedro

Boquiaberta e com as mãos na cabeça: As imagens da reação hilariante de Cristina Ferreira ao beijo revelador de Marisa e Pedro

Ontem às 10:26
Uma noite épica e de muito choque contada em imagens. Foi assim que o segredo de Pedro foi descoberto

Uma noite épica e de muito choque contada em imagens. Foi assim que o segredo de Pedro foi descoberto

10 dez, 22:18
Maria Cerqueira Gomes: os momentos mais deslumbrantes da apresentadora da TVI

Maria Cerqueira Gomes: os momentos mais deslumbrantes da apresentadora da TVI

10 dez, 11:13
Liliana Filipa celebra sexto aniversário do filho com partilha muito peculiar

Liliana Filipa celebra sexto aniversário do filho com partilha muito peculiar

10 dez, 09:31
O Natal chega ao Secret Story e Cristina Ferreira veste-se a rigor. As imagens do look da noite

O Natal chega ao Secret Story e Cristina Ferreira veste-se a rigor. As imagens do look da noite

7 dez, 22:11
Mais Vistos

Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade

Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade

Hoje às 17:06
Uma noite épica e de muito choque contada em imagens. Foi assim que o segredo de Pedro foi descoberto

Uma noite épica e de muito choque contada em imagens. Foi assim que o segredo de Pedro foi descoberto

10 dez, 22:18
“Das que mais gostei de conhecer”: Manuel Luís Goucha lamenta morte com mensagem comovente

“Das que mais gostei de conhecer”: Manuel Luís Goucha lamenta morte com mensagem comovente

Hoje às 10:54
Goucha abre o coração sobre Rui Oliveira: «Trouxe-me alegria e leveza»

Goucha abre o coração sobre Rui Oliveira: «Trouxe-me alegria e leveza»

1 out, 15:39
Esta é a tradição de Natal que Cristina Ferreira cumpre todos os anos. E vai emocioná-lo

Esta é a tradição de Natal que Cristina Ferreira cumpre todos os anos. E vai emocioná-lo

Hoje às 13:03
Notícias

Sandrina Pratas atualiza estado de saúde da filha e fala de um dos momentos mais difíceis da sua vida

Sandrina Pratas atualiza estado de saúde da filha e fala de um dos momentos mais difíceis da sua vida

Há 14 min
Destino desvendado: Já se sabe para onde viajou Cristina Ferreira com o filho e as duas avós

Destino desvendado: Já se sabe para onde viajou Cristina Ferreira com o filho e as duas avós

Há 3h e 29min
Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade

Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade

Hoje às 17:06
Após a revelação do segredo, ex-concorrente atira-se a Pedro e Marisa

Após a revelação do segredo, ex-concorrente atira-se a Pedro e Marisa

Hoje às 16:48
Jorge Guerreiro reage ao que disseram de si no Secret Story: «Estar em casa e ouvir o Pedro Jorge»

Jorge Guerreiro reage ao que disseram de si no Secret Story: «Estar em casa e ouvir o Pedro Jorge»

Hoje às 16:37
EXCLUSIVOS

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro
03:41

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro

Ontem às 19:27
Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»
03:41

Imagens exclusivas: Liliana quase se sente mal no confessionário devido ao choque com o segredo de Pedro: «Deem-me açúcar...»

Ontem às 19:24
Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar
07:01

Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar

10 dez, 22:43
Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação
05:42

Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação

10 dez, 22:21
Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais»
01:14

Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais»

10 dez, 18:49
FORA DA CASA

Sandrina Pratas atualiza estado de saúde da filha e fala de um dos momentos mais difíceis da sua vida

Sandrina Pratas atualiza estado de saúde da filha e fala de um dos momentos mais difíceis da sua vida

Há 14 min
Destino desvendado: Já se sabe para onde viajou Cristina Ferreira com o filho e as duas avós

Destino desvendado: Já se sabe para onde viajou Cristina Ferreira com o filho e as duas avós

Há 3h e 29min
Após a revelação do segredo, ex-concorrente atira-se a Pedro e Marisa

Após a revelação do segredo, ex-concorrente atira-se a Pedro e Marisa

Hoje às 16:48
Jorge Guerreiro reage ao que disseram de si no Secret Story: «Estar em casa e ouvir o Pedro Jorge»

Jorge Guerreiro reage ao que disseram de si no Secret Story: «Estar em casa e ouvir o Pedro Jorge»

Hoje às 16:37
Bruno Savate critica duramente estes concorrentes do Secret Story 9

Bruno Savate critica duramente estes concorrentes do Secret Story 9

Hoje às 16:26
TVI Reality

Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade

Imagens inéditas! Leandro já sabia tudo sobre Pedro e Marisa: e este foi o momento em que descobriu a verdade

Hoje às 17:06
Esta é a tradição de Natal que Cristina Ferreira cumpre todos os anos. E vai emocioná-lo

Esta é a tradição de Natal que Cristina Ferreira cumpre todos os anos. E vai emocioná-lo

Hoje às 13:03
Ana implacável com Fábio: «Tem incentivado ao ódio, não é de confiança»
04:52

Ana implacável com Fábio: «Tem incentivado ao ódio, não é de confiança»

Hoje às 12:42
Noivo de Maria Botelho Moniz está de luto: «Foi o dia da despedida...»

Noivo de Maria Botelho Moniz está de luto: «Foi o dia da despedida...»

Hoje às 11:23
Mais loiro e mais curto. Bruna Gomes estreia novo visual e esta foi a reação apaixonada de Bernardo Sousa

Mais loiro e mais curto. Bruna Gomes estreia novo visual e esta foi a reação apaixonada de Bernardo Sousa

Hoje às 10:39
Outros Sites

Com filha bebé, Francisco Macau explica ausência: "As duas últimas semanas foram difíceis"

Com filha bebé, Francisco Macau explica ausência: "As duas últimas semanas foram difíceis"

Há 1h e 55min
Mais magra, Sandrina Pratas revela como perdeu 15 quilos

Mais magra, Sandrina Pratas revela como perdeu 15 quilos

Hoje às 16:40
Este foi o diagnóstico que a filha de Sandrina Pratas recebeu e deixou a ex-concorrente 'de coração nas mãos'

Este foi o diagnóstico que a filha de Sandrina Pratas recebeu e deixou a ex-concorrente 'de coração nas mãos'

Hoje às 11:02
Recente decisão de Ruben e Tatiana Boa Nova sobre o filho é alvo de muitas críticas. Ex-concorrente já justificou

Recente decisão de Ruben e Tatiana Boa Nova sobre o filho é alvo de muitas críticas. Ex-concorrente já justificou

9 dez, 15:01
Ao lado de pessoa especial, Ana Barbosa mostra-se "milionária": "Não se preocupem!"

Ao lado de pessoa especial, Ana Barbosa mostra-se "milionária": "Não se preocupem!"

7 dez, 21:14
