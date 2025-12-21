Cristina Ferreira inspira-se em Marilyn Monroe. Os detalhes do look digno de estrela de cinema

Cristina Ferreira deixou todos de queixo caído com o look elegante, e digno de uma estrela de cinema, que escolheu para a gala do Secret Story deste domingo

É um look digno de uma das estrelas mais populares de Hollywood. Cristina Ferreira inspirou-se em Marilyn Monroe e deixou todos de queixo caído na gala deste domingo do Secret Story. Além do penteado feito à imagem da diva do século XX, Cristina Ferreira elegeu um batom vermelho e um vestido de veludo de cor borgonha. As joias são swarovski.

Este look está a render à apresentadora da TVI centenas de elogios. «O melhor look 😍😍😍😍», «Que brilho 😍», «Esse vestido 🔥 AMOO», «A mulher mais poderosa do país! Tão empoderada», «Está MARAVILHOSA!Tudo,tudo fantástico!Horas a preparar a gala e o look!Valeu a pena!Parabéns a todos!😍❤️», são apenas alguns dos comentários que se leem no Instagram de Cristina.

Percorra a galeria e veja as imagens da noite.