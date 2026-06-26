Ao Minuto
10:12
04:09
Afirmação de Catarina Quintas deixa Cristina Ferreira incrédula: «Nunca tivemos esta resposta!»
10:08
04:26
Catarina Quintas expõe comportamentos controladores de Norberto: «Ele fazia questão de ir às minhas redes sociais»
10:01
04:45
Catarina Quintas revela exigência de Norberto no início da relação: «Isso não é saudável»
10:14
05:02
Reação inesperada da filha à saída da casa deixou Liliana devastada: “Partiu-me o coração”
10:02
02:29
Aos 63 anos, Kina exibe uma silhueta invejável em biquíni e revela como a consegue manter
10:40
04:36
Afonso Leitão reage aos rumores de aproximação a Sara: “Vou dizer que estamos apaixonados”
10:39
04:49
Depois da separação de Catarina Miranda, Afonso Leitão faz revelação: “Estou na casa dos meus pais”
10:32
01:44
Cláudio Ramos elogia atitude de Afonso Leitão com Jéssica Vieira: “Fiquei muito contente”
10:32
01:44
“As coisas com ela como é que estão?”: Afonso Leitão fala sobre a relação com Jéssica Vieira
19:03
Perdeu mais de 30 mil e ainda revelou plano secreto com Leandro. Assim foi a polémica entrevista a Marisa Susana
12:05
35:32
Primeira entrevista de Marisa Susana após o quarto lugar no Desafio Final - Veja a conversa completa
Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Afirmação de Catarina Quintas deixa Cristina Ferreira incrédula: «Nunca tivemos esta resposta!»
28 jul, 10:12
Catarina Quintas expõe comportamentos controladores de Norberto: «Ele fazia questão de ir às minhas redes sociais»
28 jul, 10:08
Catarina Quintas revela exigência de Norberto no início da relação: «Isso não é saudável»
28 jul, 10:01
Iury Mellany faz revelação sobre o seu casamento e envolve Norberto e Catarina do Secret Story 10
25 jul, 15:34
Bebé a caminho! Esta cara da TVI vai ser mãe pela segunda vez e a partilha leva qualquer um às lágrimas
24 jul, 19:08
Depois da separação polémica e da nova companheira de Daniel, Liliana "responde" e deixa a internet ao rubro
24 jul, 18:03
Um paraíso em Portugal: Esta ex-concorrente está num dos refúgios mais bonitos do país e rouba as atenções com a sua sensualidade
24 jul, 16:37
Leandro volta à carga: Depois de Pedro Jorge, encontra um novo alvo e as críticas são arrasadoras
24 jul, 16:07
Carolina Pinto faz mudança de visual. Mas há uma história marcante por trás: «Nunca mais me vou esquecer...»
23 jul, 22:21
Indireta? Nova partilha de Ariana com Diogo deixou a internet ao rubro. E todos os caminhos vão dar a Eva
23 jul, 16:02
Mais Vistos
O amor fala sempre mais alto. Sara Jesus mostra-se radiante ao lado de pessoa especial: «Coração cheio»
20 jul, 21:36
03:56
Com 23% dos votos, esta concorrente "ficou pelo caminho" e é expulsa do Secret Story - Desafio Final
22 jun, 21:27
05:44
Concorrentes surpreendidos com expulsão de última hora! Saiba quem abandonou o Desafio Final
11 jun, 22:13
02:45
A diferença não deixou margem para dúvidas. Este é o concorrente expulso na semi-final do Secret Story - Desafio Final
22 jun, 00:03
Notícias
Bebé a caminho! Esta cara da TVI vai ser mãe pela segunda vez e a partilha leva qualquer um às lágrimas
24 jul, 19:08
Depois da separação polémica e da nova companheira de Daniel, Liliana "responde" e deixa a internet ao rubro
24 jul, 18:03
Um paraíso em Portugal: Esta ex-concorrente está num dos refúgios mais bonitos do país e rouba as atenções com a sua sensualidade
24 jul, 16:37
Leandro volta à carga: Depois de Pedro Jorge, encontra um novo alvo e as críticas são arrasadoras
24 jul, 16:07
Opinião
Francisco Monteiro reage: «O Pedro Jorge mandar o assunto e depois esconder-se, não consigo aceitar»
19 jun, 00:31
EXCLUSIVOS
02:11
Exclusivo! Liliana expõe gesto que Afonso teve com ela dentro da casa após fim do namoro com Catarina Miranda
16 jun, 01:35
01:46
Exclusivo! Mãe de Marisa Susana implacável com Liliana: «Não respeita os limites dos outros»
12 jun, 01:30
02:15
Mãe de Afonso tem opinião inesperada sobre interação polémica de Liliana com o filho: «É inteligente...»
8 jun, 19:00
FORA DA CASA
03:19
Iury Mellany faz revelação sobre o seu casamento e envolve Norberto e Catarina do Secret Story 10
25 jul, 15:34
Bebé a caminho! Esta cara da TVI vai ser mãe pela segunda vez e a partilha leva qualquer um às lágrimas
24 jul, 19:08
Um paraíso em Portugal: Esta ex-concorrente está num dos refúgios mais bonitos do país e rouba as atenções com a sua sensualidade
24 jul, 16:37
Leandro volta à carga: Depois de Pedro Jorge, encontra um novo alvo e as críticas são arrasadoras
24 jul, 16:07
TVI Reality
Ousada e sexy! Após grande perda de peso, esta ex-concorrente mostra-se mais sensual que nunca
24 jul, 21:17
03:42
Lavado em lágrimas, Joaquim não esconde a fragilidade pós confronto com João Ventura
24 jul, 19:49
Outros Sites
Inês Simões: "Mais de 8 horas de espera com pulseira amarela numa cadeira de rodas num hospital público não pode ser aceitável. Não pode!"
Há 2h e 53min
selfie
Já conhece "o novo assistente pessoal de Maria Botelho Moniz"? É uma pessoa conhecida!
Há 3h e 24min
selfie