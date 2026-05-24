Cristina Ferreira leva “orgulho do Oeste” para a gala? Look da apresentadora dá que falar após a vitória histórica do Torreense

Coincidência ou homenagem? O look de Cristina Ferreira que está a dar que falar após a vitória histórica do Torreense na Taça de Portugal

Cristina Ferreira voltou a dar que falar devido ao look escolhido para mais uma gala do Secret Story – Desafio Final. Mas, desta vez, houve um detalhe que rapidamente chamou a atenção dos seguidores mais atentos… e tudo por causa da vitória do Torreense no Jamor.

A apresentadora partilhou várias imagens do visual escolhido para a noite e lançou ainda uma pergunta aos fãs: “Quem é que leva a taça hoje?”. A publicação rapidamente encheu-se de comentários e muitos fizeram a ligação à vitória histórica do Torreense frente ao Sporting na final da Taça de Portugal.

Sendo natural do Oeste, Cristina Ferreira viu vários seguidores associarem o visual a uma possível homenagem ao clube da região, numa noite especial para os adeptos. “Cristina a homenagear o nosso ORGULHO! O orgulho do Oeste!”, escreveu uma seguidora. “Torrense. Oeste é o melhor”, comentou outra.

Coincidência ou não, a verdade é que o look da apresentadora acabou a captar todas as atenções.

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