Cristina Ferreira mostra momentos especiais da festa do filho. Veja as fotografias da celebração dos 18 anos

Cristina Ferreira partilhou vários registos da festa que assinalou os 18 anos do filho, Tiago. Entre momentos de emoção, amigos, família e algumas surpresas, a celebração ficou marcada por imagens especiais. Percorra a galeria e descubra todos os detalhes.

O filho de Cristina Ferreira atingiu uma das etapas mais importantes da vida. Tiago celebrou o seu 18.º aniversário esta quinta-feira, 4 de junho, numa festa rodeada de familiares e amigos.

A apresentadora recorreu às redes sociais para partilhar vários momentos da celebração, mostrando alguns dos detalhes da festa e a felicidade vivida neste dia tão especial.

Além das fotografias da decoração e do bolo de aniversário, Cristina Ferreira revelou ainda um episódio divertido envolvendo a mãe, que acabou por levar o seu famoso arroz doce para a festa, mantendo uma tradição familiar já bem conhecida.

Entre as imagens partilhadas, é possível ver vários momentos de convívio, sorrisos e cumplicidade, num dia que ficará certamente guardado na memória da família.

Percorra a galeria e veja as fotografias da festa que assinalou a entrada de Tiago na idade adulta.