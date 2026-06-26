Cristina Ferreira recorda looks icónicos das Galas. Estas são as melhores fotos dos últimos quatro meses

Veja um por um, os looks da apresentadora para as Galas do Secret Story.

Cristina Ferreira impressiona sempre com as suas escolhas de look e as Galas do Secret Story não foram exceção. Na manhã da grande final, este 26 de junho de 2026, a apresentadora decidiu fazer uma viagem pelos últimos quatro meses de looks icónicos.

A apresentadora partilhou no Instagram um vídeo que percorre, um por um, os 19 looks que escolheu para subir ao palco: «4 meses 19 looks», mostrando todos os detalhes de cada produção. Na legenda, Cristina Ferreira lançou o desafio aos seguidores: «Há favoritos?»

A caixa de comentários encheu-se rapidamente de elogios. Os fãs não ficaram indiferentes e fizeram questão de eleger os seus preferidos.