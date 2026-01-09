Cristina Ferreira revela detalhes da viagem de sonho com João Monteiro. As imagens falam por si

Depois de meses de trabalho intenso, Cristina Ferreira fez as malas e partiu rumo a um destino inesperado, onde está a viver momentos únicos ao lado do namorado, rodeada pela natureza.

Após o Secret Story 9, Cristina Ferreira decidiu aproveitar as férias com uma viagem especial ao lado de João Monteiro. O destino eleito foi Nairobi, no Quénia, onde o casal se encontra a viver momentos de romance e descoberta numa reserva natural africana. Através de um carrossel de fotografias publicado no Instagram, na manhã desta sexta-feira, dia 9 de janeiro, a apresentadora deixou os fãs rendidos com imagens marcantes da viagem.

Nas fotografias partilhadas, é possível ver o casal a alimentar girafas, paisagens de cortar a respiração e alguns dos locais mais emblemáticos da região.