Cristina Ferreira usa vestido épico de Victoria Beckham e até lhe envia uma mensagem

Cristina Ferreira está radiante em mais uma gala do Secret Story. Desta vez, a estrela da TVI escolheu um vestido da marca de Victoria Beckham. O modelo da conceituada estilista, que é mulher de David Beckham, está a render rasgados elogios a Cristina Ferreira.

No Instagram, onde publicou as primeiras fotografias do look, Cristina Ferreira comentou, mandando um agradecimento especial para a própria Victoria Beckham: «A Dona @victoriabeckham estava a pensar em mim quando fez esta vestido. Fica aqui o meu agradecimento».

O vestido, de cor bordeaux, destaca-se pelo decote e pelos recortes estratégicos.

Percorra a galeria e veja as imagens do look de Cristina Ferreira.