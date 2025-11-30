Cristina Ferreira usa vestido épico de Victoria Beckham e até lhe envia uma mensagem

Ao Minuto

23:33
Lágrimas e mais lágrimas! Pedro chora ao receber foto única da família
02:07

23:33

23:29
Acusado de «inferiorizar» os colegas, Leandro reage: «Vocês é que andam aí a insinuar...»
05:56

23:29

23:20
«Tu tens medo do Leandro!»: Liliana e Pedro têm discussão acesa
04:24

23:20

23:16
Liliana toma decisão explosiva e elimina concorrente da corrida ao Passaporte para a Final
05:51

23:16

23:16
«Vamos ao Vídeo-árbitro!»: Prova pela luta do Passaporte para a Final dá falatório
05:51

23:16

23:09
Quem é o maior jogador? Dinâmica gera discussão acesa entre Ana e Liliana: «Tem vergonha daquilo que és»
05:39

23:09

23:04
Euforia total: Estúdio do Secret Story em êxtase ao ser revelado o primeiro salvo da noite
01:39

23:04

22:51
Até Ana Guiomar ficou rendida. Este é o vestido usado por Cristina Ferreira de que todos falam

22:51

Até Ana Guiomar ficou rendida. Este é o vestido usado por Cristina Ferreira de que todos falam

22:40
Bruna Gomes e Flávio Furtado incrédulos com a teoria de Leandro para o segredo de Pedro
01:05

22:40

22:38
Leandro recebe pista bombástica do segredo de Pedro: «Dois bebés, um menino e uma menina»
02:08

22:38

22:35
«Preferia que saísse o Fábio ou o Dylan?»: Cristina Ferreira 'provoca' mãe de Inês
01:03

22:35

22:34
«Já tinha acontecido muita coisa com o Dylan, com a Vera...»: Inês fala sobre o fim da relação com o 'ex'
03:10

22:34

22:29
«Gosta mais do Fábio com ou sem Liliana?»: Irmã de Fábio responde a pergunta mordaz de Cristina Ferreira
00:46

22:29

22:25
Mãe de Dylan chora em plena gala e recebe mensagem impactante de Cristina Ferreira
02:03

22:25

22:21
Dylan fala da intenção de desistência: «Acho que também foi um bocado de mimo dos meus pais...»
02:42

22:21

22:16
Dylan fala sobre a expulsão de hoje: «Se a Inês sair, tem de esperar por mim um mesinho»
01:10

22:16

22:15
Leandro perde a cabeça com colega: «Andas à procura? Semeia mais a ver se colhes. Está caladinha»
01:14

22:15

22:14
Pedro recebe pista e aponta para segredo de Leandro: «Foi assaltado...»
02:56

22:14

22:10
Flávio Furtado entra em despique com público em estúdio... por causa de Fábio!
02:02

22:10

22:06
Leandro sem papas na língua para Liliana: «Preocupa-te contigo que tens muito por onde olhar»
02:07

22:06

22:05
Quis fazer as 'pazes' com a casa por jogo? Dylan reage às acusações dos colegas
02:45

22:05

22:04
Cristina Ferreira usa vestido épico de Victoria Beckham e até lhe envia uma mensagem

22:04

Cristina Ferreira usa vestido épico de Victoria Beckham e até lhe envia uma mensagem

22:03
Fábio recebe chorrilho de críticas: «Nunca incomodou ninguém, ele sem a Liliana...»
04:15

22:03

22:03
Ana e Fábio 'pegam-se' em plena gala: «A ovelha não se cala»
04:15

22:03

21:54
Quem são os mais ambiciosos da casa? Concorrentes recebem privilégios, mas houve um 'castigado'
06:08

21:54

Cristina Ferreira usa vestido épico de Victoria Beckham e até lhe envia uma mensagem

Secret Story
Há 1h e 35min

  • Secret Story
  • Há 1h e 35min
Cristina Ferreira usa vestido épico de Victoria Beckham e até lhe envia uma mensagem - Big Brother
Cristina Ferreira está em destaque em mais uma gala do Secret Storie com um vestido Victoria Beckham

Cristina Ferreira está radiante em mais uma gala do Secret Story. Desta vez, a estrela da TVI escolheu um vestido da marca de Victoria Beckham. O modelo da conceituada estilista, que é mulher de David Beckham, está a render rasgados elogios a Cristina Ferreira.

No Instagram, onde publicou as primeiras fotografias do look, Cristina Ferreira comentou, mandando um agradecimento especial para a própria Victoria Beckham: «A Dona @victoriabeckham estava a pensar em mim quando fez esta vestido. Fica aqui o meu agradecimento».

O vestido, de cor bordeaux, destaca-se pelo decote e pelos recortes estratégicos.

Percorra a galeria e veja as imagens do look de Cristina Ferreira.

Maria Botelho Moniz passa férias em destino de sonho. As fotos são de meter inveja a qualquer um

Maria Botelho Moniz passa férias em destino de sonho. As fotos são de meter inveja a qualquer um

28 nov, 15:56
‘Bomba latina’: Bárbara Gomes ‘incendeia’ Internet com as fotos mais sensuais de sempre

‘Bomba latina’: Bárbara Gomes ‘incendeia’ Internet com as fotos mais sensuais de sempre

28 nov, 12:26
Fanny Rodrigues rende-se às Maldivas e emociona fãs: As melhores imagens aqui

Fanny Rodrigues rende-se às Maldivas e emociona fãs: As melhores imagens aqui

27 nov, 15:48
Incrédulos e chorosos: Foi assim que os concorrentes ficaram após saberem o segredo de Bruna

Incrédulos e chorosos: Foi assim que os concorrentes ficaram após saberem o segredo de Bruna

27 nov, 09:42
Marcia Soares já é oficialmente madrinha! As fotos da bebé que estão a encantar os fãs

Marcia Soares já é oficialmente madrinha! As fotos da bebé que estão a encantar os fãs

26 nov, 19:21
Desistência de Bruno: Do choque às lágrimas. As reações dos concorrentes em imagens

Desistência de Bruno: Do choque às lágrimas. As reações dos concorrentes em imagens

26 nov, 10:23
O inesperado acontece: Fora do Secret Story, Bruno oferece ajuda à família de Pedro e elogia-o

O inesperado acontece: Fora do Secret Story, Bruno oferece ajuda à família de Pedro e elogia-o

Ontem às 16:18
As imagens do choque. Foi assim que Bruno reagiu ao saber que Pedro e Marisa são casados

As imagens do choque. Foi assim que Bruno reagiu ao saber que Pedro e Marisa são casados

26 nov, 09:49
Um tratamento que lhe vai mudar a vida. Solteira, Sónia Jesus abraça nova aventura

Um tratamento que lhe vai mudar a vida. Solteira, Sónia Jesus abraça nova aventura

Ontem às 12:35
Separada, Sónia Jesus partilha fotos de saída à noite com ex-concorrentes

Separada, Sónia Jesus partilha fotos de saída à noite com ex-concorrentes

9 nov, 18:12
Mãe de Dylan chora em plena gala e recebe mensagem impactante de Cristina Ferreira

Há 1h e 14min
02:03

Mãe de Dylan chora em plena gala e recebe mensagem impactante de Cristina Ferreira

Há 1h e 14min
Até Ana Guiomar ficou rendida. Este é o vestido usado por Cristina Ferreira de que todos falam

Até Ana Guiomar ficou rendida. Este é o vestido usado por Cristina Ferreira de que todos falam

Há 48 min
Corrida ao Passaporte para a Final e um botão que vai tocar: A gala desta noite vai mudar tudo

Corrida ao Passaporte para a Final e um botão que vai tocar: A gala desta noite vai mudar tudo

Hoje às 19:32
“Naquelas fotos, eu tinha 100 quilos”: Katia Aveiro fala da sua transformação física e não esquece quem a “feriu”

“Naquelas fotos, eu tinha 100 quilos”: Katia Aveiro fala da sua transformação física e não esquece quem a “feriu”

Hoje às 19:13
O vídeo mais amoroso do dia: Maria Botelho Moniz e o filho trocam um “beijinho à esquimó”

O vídeo mais amoroso do dia: Maria Botelho Moniz e o filho trocam um “beijinho à esquimó”

Hoje às 18:31
De venda nos olhos, Fanny Rodrigues é surpreendida com um anel nas Maldivas

De venda nos olhos, Fanny Rodrigues é surpreendida com um anel nas Maldivas

Hoje às 17:47
Reação viral: Bruno descobre que Pedro e Marisa são casados
03:10

Reação viral: Bruno descobre que Pedro e Marisa são casados

25 nov, 22:15
Bruno e Cristina Ferreira têm a primeira conversa após desistência
02:52

Bruno e Cristina Ferreira têm a primeira conversa após desistência

25 nov, 22:13
«Lá dentro é cobra»: Marisa Susana expõe Marisa e faz revelação explosiva sobre Pedro

«Lá dentro é cobra»: Marisa Susana expõe Marisa e faz revelação explosiva sobre Pedro

24 nov, 18:39
Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge
02:23

Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge

24 nov, 00:40
Lágrimas sem fim: A reação inesperada do concorrente à própria expulsão
06:14

Lágrimas sem fim: A reação inesperada do concorrente à própria expulsão

24 nov, 00:16
“Naquelas fotos, eu tinha 100 quilos”: Katia Aveiro fala da sua transformação física e não esquece quem a “feriu”

“Naquelas fotos, eu tinha 100 quilos”: Katia Aveiro fala da sua transformação física e não esquece quem a “feriu”

Hoje às 19:13
O vídeo mais amoroso do dia: Maria Botelho Moniz e o filho trocam um “beijinho à esquimó”

O vídeo mais amoroso do dia: Maria Botelho Moniz e o filho trocam um “beijinho à esquimó”

Hoje às 18:31
De venda nos olhos, Fanny Rodrigues é surpreendida com um anel nas Maldivas

De venda nos olhos, Fanny Rodrigues é surpreendida com um anel nas Maldivas

Hoje às 17:47
Bruno Simão partilha imagens com Marisa Susana e é arrasado por ex-concorrente: «Poupem-me ao cinismo»

Bruno Simão partilha imagens com Marisa Susana e é arrasado por ex-concorrente: «Poupem-me ao cinismo»

Ontem às 16:56
O inesperado acontece: Fora do Secret Story, Bruno oferece ajuda à família de Pedro e elogia-o

O inesperado acontece: Fora do Secret Story, Bruno oferece ajuda à família de Pedro e elogia-o

Ontem às 16:18
«Disse coisas aqui que não me orgulho» O emocionante discurso de despedida de Bruno
04:21

«Disse coisas aqui que não me orgulho» O emocionante discurso de despedida de Bruno

25 nov, 22:06
Inédito! Pedro em lágrimas com a desistência de Bruno: «Lá fora vai perceber...»
04:21

Inédito! Pedro em lágrimas com a desistência de Bruno: «Lá fora vai perceber...»

25 nov, 22:05
Bruno comunica à casa que quer desistir e estas foram as reações dos colegas
04:21

Bruno comunica à casa que quer desistir e estas foram as reações dos colegas

25 nov, 22:05
Emoção sem fim: Marisa Susana chega em lágrimas a estúdio
03:50

Emoção sem fim: Marisa Susana chega em lágrimas a estúdio

24 nov, 00:38
Tenso: Concorrentes lavados em lágrimas após serem confrontados com imagens
01:38

Tenso: Concorrentes lavados em lágrimas após serem confrontados com imagens

24 nov, 00:29
Mafalda Diamond não é o nome verdadeiro da ex-concorrente do "Big Brother"?

Mafalda Diamond não é o nome verdadeiro da ex-concorrente do "Big Brother"?

Hoje às 17:41
Após dois anos, Carolina Nunes mostra-se com pessoa especial: "Num piscar de olhos"

Após dois anos, Carolina Nunes mostra-se com pessoa especial: "Num piscar de olhos"

Hoje às 09:45
Foi dia de casamento para Joana Schreyer e Ricardo Pereira!

Foi dia de casamento para Joana Schreyer e Ricardo Pereira!

Ontem às 16:18
"La Vie de Maria Manuela": documentário revela tudo sobre a vida de Marie!

"La Vie de Maria Manuela": documentário revela tudo sobre a vida de Marie!

28 nov, 18:21
Reconciliação que os fãs suspeitavam aconteceu. Ex-concorrente de reality show volta para «o grande amor» da sua vida

Reconciliação que os fãs suspeitavam aconteceu. Ex-concorrente de reality show volta para «o grande amor» da sua vida

26 nov, 10:43
