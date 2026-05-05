Da moda para o teatro: A nova vida de Slávia, do Big Brother 2020, em imagens

Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM

Ao Minuto

16:21
Nufla fala de «pocilga» e os concorrentes desmancham-se a rir - Big Brother
04:07

Nufla fala de «pocilga» e os concorrentes desmancham-se a rir

16:18
Três dias, 48 rolos de papel desaparecidos: afinal, quem é o culpado? - Big Brother
05:46

Três dias, 48 rolos de papel desaparecidos: afinal, quem é o culpado?

16:09
Como nunca a viu! Voz faz pedido sincero aos concorrentes - Big Brother
05:01

Como nunca a viu! Voz faz pedido sincero aos concorrentes

16:01
Luzia emociona-se e Afonso ataca-a sem dó nem piedade - Big Brother
04:01

Luzia emociona-se e Afonso ataca-a sem dó nem piedade

15:58
Berros sem fim. Afonso ameaça e Ariana responde: «Mentiroso» - Big Brother
02:27

Berros sem fim. Afonso ameaça e Ariana responde: «Mentiroso»

15:44
Caldo entornado? Nufla e Ariana entram em desacordo e o caos instala-se - Big Brother
04:36

Caldo entornado? Nufla e Ariana entram em desacordo e o caos instala-se

15:39
Unidos contra Ariana? Voz intervém: «Ariana calma!» - Big Brother
05:08

Unidos contra Ariana? Voz intervém: «Ariana calma!»

15:35
Risos: Voz faz proposta inédita a Ariana e a reação é imperdível - Big Brother
06:15

Risos: Voz faz proposta inédita a Ariana e a reação é imperdível

15:30
Marisa Susana e Ariana entram em confronto: «Minha querida...» - Big Brother
04:24

Marisa Susana e Ariana entram em confronto: «Minha querida...»

15:24
Estará Ariana farta dos colegas de casa? «É o vosso problema» - Big Brother
02:32

Estará Ariana farta dos colegas de casa? «É o vosso problema»

14:35
Amuleto da sorte? Liliana não larga este objeto sempre que entra num reality-show - Big Brother

Amuleto da sorte? Liliana não larga este objeto sempre que entra num reality-show

13:18
Afonso e Luzia aos berros: «Em vez de perderes tempo a maltratar os outros...» - Big Brother
08:05

Afonso e Luzia aos berros: «Em vez de perderes tempo a maltratar os outros...»

13:10
João Ricardo gozou com os gestos de Leandro? Discussão explode e clima aquece - Big Brother
05:24

João Ricardo gozou com os gestos de Leandro? Discussão explode e clima aquece

13:04
Bruno Simão arrasa Leandro: «O teu ego muito elevado é que te apunhalou» - Big Brother
04:48

Bruno Simão arrasa Leandro: «O teu ego muito elevado é que te apunhalou»

13:03
Bruno Simão pega-se com Leandro: «Foi preciso entrar a Liliana para te ouvirem» - Big Brother
02:46

Bruno Simão pega-se com Leandro: «Foi preciso entrar a Liliana para te ouvirem»

12:47
Explodiu! Liliana defende Leandro e ataca Afonso: «Só mostra o que tu és» - Big Brother
04:31

Explodiu! Liliana defende Leandro e ataca Afonso: «Só mostra o que tu és»

12:43
Liliana lança farpas a João Ricardo: «Falas para mim, nem me dá vontade de responder» - Big Brother
09:38

Liliana lança farpas a João Ricardo: «Falas para mim, nem me dá vontade de responder»

12:21
Caos instalado! Afonso revolta-se e Liliana responde: «Tens telhados de vidro» - Big Brother
06:59

Caos instalado! Afonso revolta-se e Liliana responde: «Tens telhados de vidro»

12:10
Liliana lança farpa a Ana: «Cuida muito da imagem e pouco do conteúdo» - Big Brother
02:56

Liliana lança farpa a Ana: «Cuida muito da imagem e pouco do conteúdo»

11:52
Sara encontra finalmente o trevo da sorte e tem reação impagável - Big Brother
02:17

Sara encontra finalmente o trevo da sorte e tem reação impagável

11:44
Há um fantasma na casa? Concorrentes intrigados com barulhos estranhos - Big Brother
07:01

Há um fantasma na casa? Concorrentes intrigados com barulhos estranhos

11:17
Leandro e João Ricardo em picardias pela manhã - Big Brother
03:22

Leandro e João Ricardo em picardias pela manhã

10:30
Implacável! Marisa responde a Liliana: «O ataque que irás ter ao veres o Pedro trazer o caneco» - Big Brother

Implacável! Marisa responde a Liliana: «O ataque que irás ter ao veres o Pedro trazer o caneco»

10:23
Mistério na casa. Bruno encontra pista para o segredo da semana e deixa todos intrigados - Big Brother
04:08

Mistério na casa. Bruno encontra pista para o segredo da semana e deixa todos intrigados

10:17
Marisa Pires lança farpa a Liliana: «Não é uma mulher como tu que vai provocar ataques» - Big Brother
01:00

Marisa Pires lança farpa a Liliana: «Não é uma mulher como tu que vai provocar ataques»

Acompanhe ao minuto

Da moda para o teatro: A nova vida de Slávia, do Big Brother 2020, em imagens

Da moda para o teatro: A nova vida de Slávia, do Big Brother 2020, em imagens - Big Brother
Veja como está ex-concorrente, que tem agora uma nova vida.

Lembra-se de Slávia dos Santos? Deu-se a conhecer ao público no Big Brother 2020, como designer de moda, mas agora surpreende ao estrear-se no teatro.

A jovem foi co-protagonista da peça “Monólogos da Vagina”, em Angola e tem partilhado nas redes sociais vários momentos desta experiência marcante.

A participação na peça assinala uma nova fase na sua carreira, mostrando uma faceta mais artística e emocional, que promete continuar a surpreender o público.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja estas e outras imagens de Slávia dos Santos. 

Temas: Slávia dos Santos

Mais Fotos

Cristina Ferreira deslumbra na gala do Desafio Final com look elegante e inesperado

Cristina Ferreira deslumbra na gala do Desafio Final com look elegante e inesperado

3 mai, 22:27
Foram o casal sensação do Big Brother. 13 anos depois, casaram e são pais de um menino: a história de amor contada em fotos

Foram o casal sensação do Big Brother. 13 anos depois, casaram e são pais de um menino: a história de amor contada em fotos

2 mai, 15:29
Surpresa! Ex-concorrente do Big Brother anuncia gravidez com os registos mais fofos de sempre

Surpresa! Ex-concorrente do Big Brother anuncia gravidez com os registos mais fofos de sempre

1 mai, 11:11
Márcia Soares e Jéssica Vieira mostram a tendência de vestidos que vai dominar o verão: as imagens que o vão deixar boquiaberto

Márcia Soares e Jéssica Vieira mostram a tendência de vestidos que vai dominar o verão: as imagens que o vão deixar boquiaberto

30 abr, 16:35
Prestes a ser mãe, Luíza Abreu mostra a barriga de grávida em foto nunca antes vista

Prestes a ser mãe, Luíza Abreu mostra a barriga de grávida em foto nunca antes vista

30 abr, 11:21
A viagem que pôs fim à amizade de Daniela e Leomarte: Mostramos imagens imperdíveis. E incluem as 'faturas'

A viagem que pôs fim à amizade de Daniela e Leomarte: Mostramos imagens imperdíveis. E incluem as 'faturas'

29 abr, 18:49
Mais Mais Fotos

Mais Vistos

Leomarte deixa aviso sério aos rivais: «O meu advogado está a assistir ao programa»
01:54

Leomarte deixa aviso sério aos rivais: «O meu advogado está a assistir ao programa»

Hoje às 09:16
De boca aberta! Juliana em choque com descoberta após sair do Desafio Final
01:46

De boca aberta! Juliana em choque com descoberta após sair do Desafio Final

Hoje às 09:35
Caos instalado! Afonso revolta-se e Liliana responde: «Tens telhados de vidro»
06:59

Caos instalado! Afonso revolta-se e Liliana responde: «Tens telhados de vidro»

Hoje às 12:21
«Vergonha nacional». João Ricardo é implacável com Daniela e diz tudo o que pensa
04:13

«Vergonha nacional». João Ricardo é implacável com Daniela e diz tudo o que pensa

Hoje às 09:07
Este foi o presente que Maria Botelho Moniz recebeu do filho no Dia da Mãe: «Não aguento»

Este foi o presente que Maria Botelho Moniz recebeu do filho no Dia da Mãe: «Não aguento»

Ontem às 13:00
Ver Mais

Notícias

Ariana não sabe, mas Diogo Maia virou a página e está a apostar em nova fase de vida na Suíça

Ariana não sabe, mas Diogo Maia virou a página e está a apostar em nova fase de vida na Suíça

Há 39 min
Deu-se a conhecer no Big Brother Portugal, mas foi lá fora que se estreou como atriz. E as imagens surpreendem

Deu-se a conhecer no Big Brother Portugal, mas foi lá fora que se estreou como atriz. E as imagens surpreendem

Há 52 min
Amuleto da sorte? Liliana não larga este objeto sempre que entra num reality-show

Amuleto da sorte? Liliana não larga este objeto sempre que entra num reality-show

Há 2h e 9min
Em dia especial, Cristina Ferreira foi surpreendida pelo filho. E a imagem rara emociona

Em dia especial, Cristina Ferreira foi surpreendida pelo filho. E a imagem rara emociona

Hoje às 11:48
Implacável! Marisa responde a Liliana: «O ataque que irás ter ao veres o Pedro trazer o caneco»

Implacável! Marisa responde a Liliana: «O ataque que irás ter ao veres o Pedro trazer o caneco»

Hoje às 10:30
Ver Mais Notícias

Opinião

Dylan defende Pedro Jorge: «Tem tanta legitimidade para ganhar como outros»

Dylan defende Pedro Jorge: «Tem tanta legitimidade para ganhar como outros»

30 abr, 18:58
Rita Almeida também crítica argumentação de Afonso. E esta foi a reação de Catarina Miranda

Rita Almeida também crítica argumentação de Afonso. E esta foi a reação de Catarina Miranda

30 abr, 18:48
Norberto e Catarina Miranda pegam-se. E o motivo é Afonso Leitão

Norberto e Catarina Miranda pegam-se. E o motivo é Afonso Leitão

30 abr, 18:37
Diana Lopes “arrasa” Afonso Leitão em frente a Catarina Miranda: «Uma nulidade na argumentação»

Diana Lopes “arrasa” Afonso Leitão em frente a Catarina Miranda: «Uma nulidade na argumentação»

30 abr, 18:36
Existe um aliado ideal para Afonso? Catarina Miranda responde “sem filtros”

Existe um aliado ideal para Afonso? Catarina Miranda responde “sem filtros”

30 abr, 18:13
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

De boca aberta! Juliana em choque com descoberta após sair do Desafio Final
01:46

De boca aberta! Juliana em choque com descoberta após sair do Desafio Final

Hoje às 09:35
Flávia puxa assuntos do exterior e arrasa Daniela: «Tu és uma falsa, uma sonsa…»
03:58

Flávia puxa assuntos do exterior e arrasa Daniela: «Tu és uma falsa, uma sonsa…»

27 abr, 17:32
Sara e João Ricardo acordam lado a lado e já há provocações: «Queres um beijinho?»
01:20

Sara e João Ricardo acordam lado a lado e já há provocações: «Queres um beijinho?»

27 abr, 10:10
Imagens exclusivas! Em lágrimas, Eva tem reação inesperada à expulsão de Diogo: e as confissões surpreendem
03:00

Imagens exclusivas! Em lágrimas, Eva tem reação inesperada à expulsão de Diogo: e as confissões surpreendem

20 abr, 19:39
Ariana reage às «respostas vagas» de Diogo sobre o futuro entre os dois: «Já estou habituada...»
05:16

Ariana reage às «respostas vagas» de Diogo sobre o futuro entre os dois: «Já estou habituada...»

20 abr, 18:20
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Ariana não sabe, mas Diogo Maia virou a página e está a apostar em nova fase de vida na Suíça

Ariana não sabe, mas Diogo Maia virou a página e está a apostar em nova fase de vida na Suíça

Há 39 min
Deu-se a conhecer no Big Brother Portugal, mas foi lá fora que se estreou como atriz. E as imagens surpreendem

Deu-se a conhecer no Big Brother Portugal, mas foi lá fora que se estreou como atriz. E as imagens surpreendem

Há 52 min
Em dia especial, Cristina Ferreira foi surpreendida pelo filho. E a imagem rara emociona

Em dia especial, Cristina Ferreira foi surpreendida pelo filho. E a imagem rara emociona

Hoje às 11:48
Implacável! Marisa responde a Liliana: «O ataque que irás ter ao veres o Pedro trazer o caneco»

Implacável! Marisa responde a Liliana: «O ataque que irás ter ao veres o Pedro trazer o caneco»

Hoje às 10:30
Liliana não sonha, mas Fábio soma gestos de amor fora da casa. E este é para a vida

Liliana não sonha, mas Fábio soma gestos de amor fora da casa. E este é para a vida

Ontem às 19:49
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Casa ao rubro. João Ricardo "lança o pânico" ao expor suposta estratégia de Liliana e Leandro
07:26

Casa ao rubro. João Ricardo "lança o pânico" ao expor suposta estratégia de Liliana e Leandro

Ontem às 00:49
Prova da imunidade de "milhões": Amizades e conhecimentos de Fórmula 1 são postos à prova
09:30

Prova da imunidade de "milhões": Amizades e conhecimentos de Fórmula 1 são postos à prova

Ontem às 00:30
«Foi graças a ti que ganhei o programa»: Discussão entre Pedro Jorge e Liliana parece não ter fim
02:00

«Foi graças a ti que ganhei o programa»: Discussão entre Pedro Jorge e Liliana parece não ter fim

Ontem às 00:17
Marisa Susana e Afonso regressam à casa e esta é a reação dos concorrentes
05:12

Marisa Susana e Afonso regressam à casa e esta é a reação dos concorrentes

Ontem às 00:11
A votação não deixou margem para dúvidas. Esta é a terceira concorrente expulsa do Desafio Final
01:03

A votação não deixou margem para dúvidas. Esta é a terceira concorrente expulsa do Desafio Final

Ontem às 00:05
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Filhas de Sónia Jesus deixam mensagem emotiva sobre a mãe: "Tem o mundo para conquistar!"

Filhas de Sónia Jesus deixam mensagem emotiva sobre a mãe: "Tem o mundo para conquistar!"

3 mai, 09:48
Liliana Aguiar: "Atrás de uma fotografia bonita, nem sempre está a realidade que parece"

Liliana Aguiar: "Atrás de uma fotografia bonita, nem sempre está a realidade que parece"

2 mai, 20:56
João Monteiro... ganha nome diferente: veja a foto inusitada!

João Monteiro... ganha nome diferente: veja a foto inusitada!

2 mai, 14:03
"Amo-te": Joana Diniz rendida a ex-concorrente do "Big Brother"!

"Amo-te": Joana Diniz rendida a ex-concorrente do "Big Brother"!

2 mai, 07:52
Foi dia de casamento para Bruna!

Foi dia de casamento para Bruna!

1 mai, 20:03
Ver Mais Outros Sites