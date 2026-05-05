Da moda para o teatro: A nova vida de Slávia, do Big Brother 2020, em imagens

Veja como está ex-concorrente, que tem agora uma nova vida.

Lembra-se de Slávia dos Santos? Deu-se a conhecer ao público no Big Brother 2020, como designer de moda, mas agora surpreende ao estrear-se no teatro.

A jovem foi co-protagonista da peça “Monólogos da Vagina”, em Angola e tem partilhado nas redes sociais vários momentos desta experiência marcante.

A participação na peça assinala uma nova fase na sua carreira, mostrando uma faceta mais artística e emocional, que promete continuar a surpreender o público.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja estas e outras imagens de Slávia dos Santos.