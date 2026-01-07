Da participação no Secret Story ao pós-reality: As imagens dos melhores momentos de Maycon Douglas

Maycon Douglas faleceu esta tarde. O ex concorrente do Secret Story encheu o coração dos portugueses dentro e fora da casa. Recorde os melhores momentos do ex concorrente dentro e fora da casa.

Maycon Douglas estava desaparecido desde a madrugada do dia 31 de dezembro de 2025. Foi visto pela última vez num bar na Nazaré e desde então, os amigos e familiares não souberam mais do seu paradeiro até esta tarde, quando apareceu no mar da Praia do Sul.

Recorde-se que Maycon participou no Secret Story 8, onde teve uma relação com a finalista Renata Reis. Maycon tocou o corações dos fãs do formato pela sua calma e simpatia para com todos.

Era Skater e DJ, o jovem tinha uma vida pela frente e vai deixar uma saudade eterna naqueles que lhes eram mais próximos. Nunca será esquecido. Veja os melhores momentos dentro e fora da sua participação no reality show.