Da transparência ao preto clássico: o look de Cristina Ferreira que dominou a gala do Secret Story 10

Na gala deste domingo, 1 de março, do Secret Story - Casa dos Segredos 10, Cristina Ferreira voltou a dar que falar com um look arrojado, elegante e cheio de personalidade. Veja todas as fotografias.

Cristina Ferreira escolheu um vestido que não deixou ninguém indiferente. À primeira vista, parecia tratar-se de duas peças distintas, mas tratava-se de um único vestido que cria uma ilusão sofisticada e surpreendente.

A parte superior destacou-se por um corpete cai-cai transparente, ousado e estruturado, que conferiu modernidade ao visual. Já a parte inferior apostou numa saia preta comprida até ao chão, equilibrando o conjunto com sobriedade e elegância.

Os acessórios foram minimalistas, permitindo que o vestido assumisse total protagonismo. O resultado final foi um look harmonioso, diferente e marcante, que promete dar que falar nas redes sociais.

