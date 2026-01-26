Daniela Santo exibe o lado mais sexy em roupa muito reduzida: «Tanta curva perfeita e perigosa»

Daniela Santo mostrou as curvas de sonho de que é dona em trajes muito reduzidos e os fãs ficaram boquiabertos.

Daniela Santo está mais sexy do que nunca! A ex-concorrente do Secret Story 8 partilhou recentemente um par de fotografias em que exibe o corpo esculpido de que é dona e deixou a Internet rendida à sua sensualidade. Aproveitou ainda para fazer um desabafo sobre as dificuldades que teve em alcançar esta forma física.

«Há uns tempos atrás estava a pesar pouco mais de 40 kg e os níveis de stress estavam na velocidade máxima. Mente sã, corpo são. Agora, é confiar e saborear o processo. Objetivo: Magra Gostosa Pro Max 💋», escreveu Daniela Santo, na legenda da partilha.

Pode ver tudo aqui:

Daniela Santo recebeu vários elogios à sua forma física. «És o meu foco no ginásio 🔥», «Gata 🔥❤️», «Uauau incrível o que faz para ter um corpo lindo assim brutal», «Rainha!!!! 🔥», «Tanta curva perfeita e perigosa...🙀🙂 Conduza com prudência», «Silhueta incrível. Parabéns pelo teu empenho e trabalho escultural incrível. Contudo Deus foi incrível na sua Obra de Arte Divina 😍», «Deusa perfeita 😍🔥», são alguns dos comentários que se podem ler na publicação.