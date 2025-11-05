Ao Minuto

18:36
Marisa Susana partilha teoria sobre um segredo com o ex-rival Bruno - Big Brother
01:48

Marisa Susana partilha teoria sobre um segredo com o ex-rival Bruno

18:31
«Nunca foi com a intenção de te magoar»: Bruno pede desculpa a Marisa Susana... mas será que esta paz é para durar? - Big Brother
02:29

«Nunca foi com a intenção de te magoar»: Bruno pede desculpa a Marisa Susana... mas será que esta paz é para durar?

18:25
Bruno e Marisa Susana observam Pedro e Marisa, e não poupam nas críticas: «Um aparato daqueles...» - Big Brother
04:16

Bruno e Marisa Susana observam Pedro e Marisa, e não poupam nas críticas: «Um aparato daqueles...»

17:44
Pedro Jorge senta-se ao lado da mulher na cama e há um toque não passa despercebido - Big Brother
01:30

Pedro Jorge senta-se ao lado da mulher na cama e há um toque não passa despercebido

17:39
«Não venhas com essa agora... o que é que ganhas com isso?»: Pedro em despique com Marisa - Big Brother
04:27

«Não venhas com essa agora... o que é que ganhas com isso?»: Pedro em despique com Marisa

17:29
«E és mentirosa! Estou a fazer greve e vou continuar, não faço a minha parte»: Fábio 'dispara' para Ana - Big Brother
02:31

«E és mentirosa! Estou a fazer greve e vou continuar, não faço a minha parte»: Fábio 'dispara' para Ana

16:47
«Não gostei daquilo que ouvi ali na sala»: Pedro Jorge confronta a mulher - Big Brother
01:38

«Não gostei daquilo que ouvi ali na sala»: Pedro Jorge confronta a mulher

16:45
Inês acabou com o namorado por causa da viagem oferecida por Dylan?: Ana Cristina acha que sim e o caos instala-se - Big Brother
04:18

Inês acabou com o namorado por causa da viagem oferecida por Dylan?: Ana Cristina acha que sim e o caos instala-se

16:23
«Estamos a falar de te teres feito de vítima e tu vais buscar o meu ex»: Ana e Liliana gritam uma na cara da outra - Big Brother
01:52

«Estamos a falar de te teres feito de vítima e tu vais buscar o meu ex»: Ana e Liliana gritam uma na cara da outra

16:19
«Quer tanto falar e só diz coisas sem sentido»: Concorrente volta a ser alvo de mexerico e gera-se o caos - Big Brother
05:29

«Quer tanto falar e só diz coisas sem sentido»: Concorrente volta a ser alvo de mexerico e gera-se o caos

16:07
«Faz-se de vítima que está sozinha»: Concorrente visada na folha dos mexericos leva a uma avalanche de reações - Big Brother
04:44

«Faz-se de vítima que está sozinha»: Concorrente visada na folha dos mexericos leva a uma avalanche de reações

15:22
Irmã de Marisa conta detalhes privados da relação da concorrente com Pedro Jorge - Big Brother

Irmã de Marisa conta detalhes privados da relação da concorrente com Pedro Jorge

15:15
Mãe de Pedro Jorge não deixa nada por dizer sobre a relação com filho com Marisa - Big Brother

Mãe de Pedro Jorge não deixa nada por dizer sobre a relação com filho com Marisa

15:00
De amigos a 'rivais': Ana lança duras críticas a Pedro Jorge - Big Brother
06:21

De amigos a 'rivais': Ana lança duras críticas a Pedro Jorge

14:57
Pista para segredo insólito surge na casa e Dylan já tem um alvo - Big Brother
02:03

Pista para segredo insólito surge na casa e Dylan já tem um alvo

14:55
«É difícil de gerir…»: Inês desabafa com Marisa e Pedro sobre fim da relação - Big Brother
03:12

«É difícil de gerir…»: Inês desabafa com Marisa e Pedro sobre fim da relação

14:46
Raquel faz duras críticas a Pedro Jorge nas suas costas - Big Brother
07:16

Raquel faz duras críticas a Pedro Jorge nas suas costas

14:36
Como seria Fábio sem Liliana? Ana tem opinião implacável - Big Brother
03:09

Como seria Fábio sem Liliana? Ana tem opinião implacável

14:18
Liliana é criticada à frente de Fábio. Veja a reação do concorrente - Big Brother
05:32

Liliana é criticada à frente de Fábio. Veja a reação do concorrente

12:37
Leandro expõe teoria do segredo de Marisa e Pedro: «Ela foi casada seis anos...» - Big Brother
03:13

Leandro expõe teoria do segredo de Marisa e Pedro: «Ela foi casada seis anos...»

12:23
Leandro lança palpite sobre o segredo de Bruna: «Pode ser uma doença» - Big Brother
01:58

Leandro lança palpite sobre o segredo de Bruna: «Pode ser uma doença»

12:21
Perto da verdade? Segredo de Pedro é escrutinado na Sala das Teorias - Big Brother
01:28

Perto da verdade? Segredo de Pedro é escrutinado na Sala das Teorias

12:07
Discussão na lavandaria! Leandro 'atira-se' a Ana: «Tu não és justa» - Big Brother
01:46

Discussão na lavandaria! Leandro 'atira-se' a Ana: «Tu não és justa»

12:00
Mãe de Pedro Jorge prevê possível instabilidade no casamento de Marisa e Pedro Jorge: «Sou dessa opinião» - Big Brother
07:41

Mãe de Pedro Jorge prevê possível instabilidade no casamento de Marisa e Pedro Jorge: «Sou dessa opinião»

11:53
Mãe de Pedro Jorge sobre a proximidade de Marisa e Bruno: «Não consigo ainda perceber» - Big Brother
06:21

Mãe de Pedro Jorge sobre a proximidade de Marisa e Bruno: «Não consigo ainda perceber»

Acompanhe ao minuto

Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Marisa Susana partilha teoria sobre um segredo com o ex-rival Bruno

Marisa Susana partilha teoria sobre um segredo com o ex-rival Bruno

Há 3 min
«Nunca foi com a intenção de te magoar»: Bruno pede desculpa a Marisa Susana... mas será que esta paz é para durar?

«Nunca foi com a intenção de te magoar»: Bruno pede desculpa a Marisa Susana... mas será que esta paz é para durar?

Há 8 min
Bruno e Marisa Susana observam Pedro e Marisa, e não poupam nas críticas: «Um aparato daqueles...»

Bruno e Marisa Susana observam Pedro e Marisa, e não poupam nas críticas: «Um aparato daqueles...»

Há 14 min
Maria Botelho Moniz tem novo desafio na TVI e esta foi a reação de Pedro Bianchi Prata

Maria Botelho Moniz tem novo desafio na TVI e esta foi a reação de Pedro Bianchi Prata

Há 53 min
Pedro Jorge senta-se ao lado da mulher na cama e há um toque não passa despercebido

Pedro Jorge senta-se ao lado da mulher na cama e há um toque não passa despercebido

Há 55 min
«Não venhas com essa agora... o que é que ganhas com isso?»: Pedro em despique com Marisa

«Não venhas com essa agora... o que é que ganhas com isso?»: Pedro em despique com Marisa

Há 1h e 0min
«E és mentirosa! Estou a fazer greve e vou continuar, não faço a minha parte»: Fábio 'dispara' para Ana

«E és mentirosa! Estou a fazer greve e vou continuar, não faço a minha parte»: Fábio 'dispara' para Ana

Há 1h e 10min
Aproximação de Marisa a Bruno pode ser real? Mãe de Pedro Jorge expõe as suas "desconfianças"

Aproximação de Marisa a Bruno pode ser real? Mãe de Pedro Jorge expõe as suas "desconfianças"

Há 1h e 13min
Zé, ex-noivo de Liliana, tem mais uma amiga. Daniela Santo já colocou os pontos nos 'is'

Zé, ex-noivo de Liliana, tem mais uma amiga. Daniela Santo já colocou os pontos nos 'is'

Há 1h e 34min
«Não gostei daquilo que ouvi ali na sala»: Pedro Jorge confronta a mulher

«Não gostei daquilo que ouvi ali na sala»: Pedro Jorge confronta a mulher

Há 1h e 52min
Inês acabou com o namorado por causa da viagem oferecida por Dylan?: Ana Cristina acha que sim e o caos instala-se

Inês acabou com o namorado por causa da viagem oferecida por Dylan?: Ana Cristina acha que sim e o caos instala-se

Há 1h e 54min
«Estamos a falar de te teres feito de vítima e tu vais buscar o meu ex»: Ana e Liliana gritam uma na cara da outra

«Estamos a falar de te teres feito de vítima e tu vais buscar o meu ex»: Ana e Liliana gritam uma na cara da outra

Há 2h e 16min

Mais Vistos

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

29 out, 12:25
Marisa cai no Ranking de Popularidade: mas há mais novidades que vão deixá-lo de queixo caído

Marisa cai no Ranking de Popularidade: mas há mais novidades que vão deixá-lo de queixo caído

Hoje às 11:12
Leandro expõe teoria do segredo de Marisa e Pedro: «Ela foi casada seis anos...»
03:13

Leandro expõe teoria do segredo de Marisa e Pedro: «Ela foi casada seis anos...»

Hoje às 12:37
Maria Botelho Moniz tem novo projeto na TVI: e é dos mais especiais que já teve

Maria Botelho Moniz tem novo projeto na TVI: e é dos mais especiais que já teve

Hoje às 12:45
Perto da verdade? Segredo de Pedro é escrutinado na Sala das Teorias
01:28

Perto da verdade? Segredo de Pedro é escrutinado na Sala das Teorias

Hoje às 12:21
Ver Mais

Notícias

Maria Botelho Moniz tem novo desafio na TVI e esta foi a reação de Pedro Bianchi Prata

Maria Botelho Moniz tem novo desafio na TVI e esta foi a reação de Pedro Bianchi Prata

Há 53 min
Aproximação de Marisa a Bruno pode ser real? Mãe de Pedro Jorge expõe as suas "desconfianças"

Aproximação de Marisa a Bruno pode ser real? Mãe de Pedro Jorge expõe as suas "desconfianças"

Há 1h e 13min
Zé, ex-noivo de Liliana, tem mais uma amiga. Daniela Santo já colocou os pontos nos 'is'

Zé, ex-noivo de Liliana, tem mais uma amiga. Daniela Santo já colocou os pontos nos 'is'

Há 1h e 34min
Como emagrecer e recuperar a energia no pós-parto? Há um método simples e eficaz

Como emagrecer e recuperar a energia no pós-parto? Há um método simples e eficaz

Há 2h e 38min
Irmã de Marisa conta detalhes privados da relação da concorrente com Pedro Jorge

Irmã de Marisa conta detalhes privados da relação da concorrente com Pedro Jorge

Há 3h e 17min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno
02:29

Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno

Hoje às 08:43
O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?
03:59

O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?

Ontem às 17:38
Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo
02:21

Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo

4 nov, 09:48
Mãe de Pedro não deixa nada por dizer: «Eu estou super orgulhosa do filho que tenho»
01:32

Mãe de Pedro não deixa nada por dizer: «Eu estou super orgulhosa do filho que tenho»

4 nov, 09:28
Viral: Mariana descobre que Marisa e Pedro são um casal e tem reação única

Viral: Mariana descobre que Marisa e Pedro são um casal e tem reação única

3 nov, 00:50
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Maria Botelho Moniz tem novo desafio na TVI e esta foi a reação de Pedro Bianchi Prata

Maria Botelho Moniz tem novo desafio na TVI e esta foi a reação de Pedro Bianchi Prata

Há 53 min
Aproximação de Marisa a Bruno pode ser real? Mãe de Pedro Jorge expõe as suas "desconfianças"

Aproximação de Marisa a Bruno pode ser real? Mãe de Pedro Jorge expõe as suas "desconfianças"

Há 1h e 13min
Zé, ex-noivo de Liliana, tem mais uma amiga. Daniela Santo já colocou os pontos nos 'is'

Zé, ex-noivo de Liliana, tem mais uma amiga. Daniela Santo já colocou os pontos nos 'is'

Há 1h e 34min
Como emagrecer e recuperar a energia no pós-parto? Há um método simples e eficaz

Como emagrecer e recuperar a energia no pós-parto? Há um método simples e eficaz

Há 2h e 38min
Apanhados na praia. Jéssica Galhofas explica proximidade com Zé, ex-noivo de Liliana

Apanhados na praia. Jéssica Galhofas explica proximidade com Zé, ex-noivo de Liliana

Hoje às 13:02
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Marisa depende de Pedro? Concorrentes falam e há teorias: «Têm segredo em comum»
02:18

Marisa depende de Pedro? Concorrentes falam e há teorias: «Têm segredo em comum»

Hoje às 10:42
Eles já falam de filhos! Liliana e Fábio fazem planos para o futuro: «Dou-te já um»
01:56

Eles já falam de filhos! Liliana e Fábio fazem planos para o futuro: «Dou-te já um»

Hoje às 08:28
O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?
03:59

O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?

Ontem às 17:38
Conheça as nomeações desta noite na íntegra e veja os resultados provisórios
18:45

Conheça as nomeações desta noite na íntegra e veja os resultados provisórios

3 nov, 00:53
Euforia em estúdio: Conhecidos os dois primeiros salvos da noite
03:39

Euforia em estúdio: Conhecidos os dois primeiros salvos da noite

2 nov, 23:06
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

De "cão" a "boneco": Nuno Brito, Lisa Shincariol e Igor Rodriguez em guerra aberta!

De "cão" a "boneco": Nuno Brito, Lisa Shincariol e Igor Rodriguez em guerra aberta!

Ontem às 22:02
Catarina Miranda e Afonso Leitão dão novo passo na relação: "O início"

Catarina Miranda e Afonso Leitão dão novo passo na relação: "O início"

Ontem às 20:21
Ex-"Big Brother" morre de forma trágica aos 45 anos

Ex-"Big Brother" morre de forma trágica aos 45 anos

Ontem às 18:22
Sorriso rasgado: quem é a mulher que deixou Diogo Bordin "muito feliz"?

Sorriso rasgado: quem é a mulher que deixou Diogo Bordin "muito feliz"?

Ontem às 16:58
Noélia Pereira mostra impressionante perda de peso: "Olhem a gordura que eu tinha na barriga…"

Noélia Pereira mostra impressionante perda de peso: "Olhem a gordura que eu tinha na barriga…"

Ontem às 16:52
Ver Mais Outros Sites