DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES

Daniela Santos ensina Cláudio Ramos a dançar e fala sobre o Desafio Final! Veja o momento hilariante em fotos

Big Brother

Há 1h e 14min

Daniela Santos esteve no ‘Dois às 10’, onde falou sobre a sua experiência no Secret Story – Desafio Final e protagonizou um momento divertido com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.