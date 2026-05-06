David Diamond faz partilha inétida e revela imagens raras que surpreendem

David Diamond assinalou uma data marcante com uma partilha muito especial e agora revela um conjunto de imagens que eternizam o dia do seu casamento.

David Diamond, vencedor de O Dilema e pai de Mafalda Diamond, emocionou os seguidores ao partilhar uma galeria de fotografias do dia do seu casamento, celebrado há 25 anos.

As imagens, captadas a preto e branco, mostram vários momentos deste dia único, desde os olhares cúmplices até aos sorrisos partilhados, numa verdadeira viagem no tempo que não deixou ninguém indiferente.

A publicação surge como forma de assinalar as bodas de prata e reforça a ligação duradoura do casal, marcada por amor, cumplicidade e pela construção de uma família ao longo dos anos.

Entre memórias e emoções, esta galeria revela não só um capítulo importante da vida de David Diamond, mas também um testemunho de um amor que resistiu ao tempo e continua a crescer.

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