De advogado a camionista e político: as imagens da vida deste ex-concorrente do Secret Story 15 anos depois

O ex-concorrente está muito diferente a vários níveis.

Filipe Tibúrcio ficou conhecido do público em 2011, quando participou na segunda edição do Secret Story - Casa dos Segredos com o segredo «Fui salvo por um milagre».

Na altura, Filipe apresentava-se como advogado estagiário, mas, cerca de 15 anos depois, a sua vida tomou um rumo completamente diferente. Atualmente, o ex-concorrente dedica-se à profissão de camionista e também à política local.

Residente na união de freguesias de Gavião e Atalaia, Filipe Tibúrcio chegou mesmo a candidatar-se à presidência da junta da localidade onde vive.

Longe dos holofotes da televisão, Filipe construiu uma nova vida e seguiu um percurso muito diferente daquele pelo qual ficou conhecido durante a passagem pela casa mais vigiada do país.