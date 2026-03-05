De anónimos a ícones de sucesso: Os ex-concorrentes que vingaram no pós Reality-show  

Estes ex-concorrentes tornaram-se ícones de sucesso em diversas áreas após a participação em reality shows.

A participação num Reality show pode mesmo mudar vidas e foi o caso destes ex-concorrentes, que entraram como anónimos numa casa cheia de câmaras e após saírem viram a sua vida dar uma volta radical, tornando-se empresários, atores e apresentadores de sucesso.

Marta Cardoso é o primeiro exemplo. A atual apresentadora da TVI entrou na primeira edição de sempre do Big Brother em Portugal, em 2000 e após sair foi vingando como comentadora de Reality shows e depois como apresentadora, até chegar aos dias de hoje em que apresenta o Extra do Big Brother.

Também Marco Costa é outro caso de sucesso. Ninguém o conhecia quando entrou na segunda edição da «Casa dos Segredos», em 2011 e depois de sair viu a sua vida mudar e a sua carreira como pasteleiro evoluir de forma inacreditável. Atualmente gere uma fábrica/empresa de bolos (e não só) e está imparável.

Da mesma edição do Secret Story, saiu também Fanny Rodrigues, a ‘belle portugaise’ que brilhou na apresentação do ‘Somos Portugal’ da TVI, papel que desempenhou de forma exímia durante alguns anos. A ex-concorrente perdeu muito peso e o seu percurso inspirou milhares de pessoas, a todos os níveis.

Para fechar a Casa dos Segredos 2, não nos esquecemos de João Mota, que venceu essa mesma edição e depois disso se tornou um ator de sucesso. Atualmente, longe da representação, o jovem formou-se em psicologia e tem dado palestras inspiradoras.

Na Casa dos Segredos 4 ficámos a conhecer Joana Diniz. Os anos passaram e Joana conquistou uma carreira de sucesso como cabeleireira, tendo aberto recentemente o seu primeiro salão, num espaço incrível de requinte e sofisiticação.

Ainda na Casa dos Segredos, mas agora na quinta edição, encontrámos Liliana Filipa, uma jovem com muitos sonhos que anos mais tarde se concretizaram. É agora mãe de dois filhos com Daniel Gregório, infuencer e empresária de muito sucesso.

Também Vânia Sá, da mesma edição, é um bom exemplo de uma ex-concorrente que se tornou numa verdadeira empresária de sucesso. De uma loja de roupa, a uma empresa de cosméticos, passando por produtos de limpeza, a jovem, que já é mãe, arrasa nos negócios.

Isabela Cardinali entrou na sétima edição da Casa dos Segredos e se na altura já fazia parte do circo da família, anos mais tarde conseguiu lançar o primeiro circo de terror de Portugal, o Circus of Horror.

Ainda na sétima edição do Secret Story, Tiago Rufino tem hoje um negócio de sucesso na área da pastelaria e mais concretamente dos brigadeiros.

Voltamos agora ao Big Brother, que regressou também em 2020 e foi nessa mesma edição que Sónia Jesus se deu a conhecer ao País. Na altura tinha uma loja online, que hoje já é física e faz muito sucesso.

Nesse mesmo ano um casal conheceu-se e apaixonou no Big Brother - A Revolução: Jéssica Antunes e Rui Figueiredo passaram de anónimos a empresários de sucesso, gerindo agora duas empresas na área dos cereais e da alimentação.

Foi no Big Brother 2021 que Rui Pinheiro entrou e ficou conhecido do público. O jovem já era ligado à área fitness, mas a sua carreira cresceu e atualmente tem mudado muitas vidas como coach, tendo já sido convidado do programa «Dois às 10» várias vezes.

Em 2022 no Big Brother Famosos, Bruna Gomes fez sucesso e encontrou o amor ao lado de Bernardo Sousa. Hoje tem vários negócios de sucesso, como cosméticos e uma linha de sapatos que lançou recentemente.

Tamara Rocha deu-se a conhecer ao público com 'O Triâgulo', em 2023. Depois disso também sofreu mudanças físicas, tendo perdido muito peso e tornou-se uma chef de sucesso, sendo CEO de uma empresa de catering privado.

No Big Brother 2023 conhecemos Catarina Esparteiro, que já tinha uma empresa de limpezas, negócio que melhorou ainda mais com a sua participação.

Da mesma edição veio Márcia Soares, que lançou recentemente uma marca de joalharia, com inúmeros colares que têm feito muito sucesso.

Gabriel Sousa deu-se a conhecer no Big Brother 2024 e depois de sair seguiu o mesmo caminho de Catarina Esparteiro e abriu uma empresa de limpezas.

Por último, mas bem fresco na memória dos portugueses, o casal Marisa e Pedro Jorge, do Secret Story 9, que têm uma loja de roupa na Covilhã, cujo negócio vai de vento em poupa.