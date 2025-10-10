De Bernardina e Tiago a Liliana e Bruno de Carvalho: as paixões mais mediáticas dos Reality-shows

Recorde as histórias de amor mais polémicas dos realities portugueses.

O novo Secret Story está ao rubro com a paixão escaldante de Liliana e Fábio, que a levou a terminar o noivado em direto com Zé, mas eles não são caso único.

Recordamos agora as histórias de amor mais polémicas dos reality-shows em Portugal, começando no segundo Big Brother, em 2001 com Sérgio e Verónica, que era comprometida na altura.

Passando por muitas outras histórias terminamos com a de Liliana e Bruno de Carvalho, que se apaixonaram na casa do Big Brother Famosos em 2022, quando ela tinha outra relação fora do programa.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens dos casais protagonistas destas histórias de amor mediáticas.