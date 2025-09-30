De chef a concorrente da Casa dos Segredos: Veja como Leandro está diferente

Ele entrou na Casa dos Segredos 9 e rapidamente conquistou atenções, mas o que poucos sabem é o quanto mudou nos últimos anos. Fotografias antigas mostram um concorrente quase irreconhecível, revelando uma transformação impressionante que já está a dar que falar dentro e fora da casa.

Leandro é um dos concorrentes mais falados da nona edição da Casa dos Segredos. O seu sotaque característico não passa despercebido e denuncia de imediato as suas origens em Vila Nova de Gaia.

Com o passar dos anos, o concorrente transformou-se por completo. Basta percorrer a sua página de Instagram para encontrar fotografias com mais de cinco anos, onde surge com uma imagem bem diferente: até mesmo sem barba, algo impensável para quem hoje já o conhece com o visual atual.

Ligado às suas origens, Leandro preserva o gosto pela vida no campo e pela autenticidade. Gosta de se definir de forma peculiar: “Sou como uma cebola, com muitas camadas”. Uma metáfora que reflete a sua personalidade complexa, marcada pela determinação, pela transparência e pela vontade de surpreender dentro da casa mais vigiada do país.