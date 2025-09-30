De chef a concorrente da Casa dos Segredos: Veja como Leandro está diferente

Ao Minuto

22:40
06:29

Liliana magoada com Fábio depois da última gala: «Pensava que ele ia ter mais empatia»

22:40
08:39

Reviravolta no Secret Story! Concorrentes trocam de grupo depois de novas lideranças

22:22
09:29

Confronto depois de imagens: Dylan e Vera em guerra em pleno direto

22:14
09:12

Bruna e Liliana em confronto depois de Sanção de Fábio: «Está se a prejudicar por tua causa»

22:13
09:12

«Excesso de confiança»: Cristina Ferreira confronta Fábio sobre motivos que o levaram a revelar o seu segredo

22:01
03:19

Fábio quase desvenda o seu segredo e é confrontado com imagens! Saiba qual foi a sanção

22:00
03:19

As reações dos concorrentes ao saberem que o segredo de Fábio envolve Vera

21:28
03:19

Fábio é sancionado pela Voz! Veja as imagens e saiba o que aconteceu

20:56
01:31

Dylan 'fecha a porta do coração' a Vera: «Vai passar a ser invisível aqui dentro»

20:49
02:25

Fábio revela a Vera o que contou a Liliana e que envolve o segredo. A reação aqui

20:36
03:58

«Tu és muito básica!»: Liliana manda 'farpa' a concorrente

20:24
01:47

«Ela é perigosa»: Liliana manda 'tacada' sobre concorrente e esta entra no quarto segundos depois

19:53
Entre a dor e a dignidade: A decisão inesperada do noivo Zé

19:49
03:37

Marisa reage: «O Pedro gosta do Bruno?»

19:44
03:07

A discussão de Vera e Marisa Susana que está a dar que falar: Veja as imagens completas

19:36
06:06

Provocação de Liliana a Bruna deixa casa revoltada

19:29
Este concorrente da Casa dos Segredos 9 mudou radicalmente e a transformação está a dar que falar

19:27
01:03

Nova pista entra na casa e deixa todos intrigados

19:24
01:08

Amigas de Liliana desiludidas? «Não está a ter uma boa prestação»

19:20
04:18

Fábio e Liliana de costas voltadas? Vejas as imagens alargadas da conversa que levou Fábio a revelar o segredo

18:57
02:29

Fábio põe em causa o seu segredo e faz revelação a Liliana! Veja as imagens que vão resultar em sanção

18:52
Secret Story: Fábio vai ser sancionado esta noite após quebrar regra basilar

18:47
02:29

Última Hora! Fábio revela a Liliana que o seu segredo envolve Vera

18:41
03:06

Ana Cristina e Rui em clima de flirt?

18:37
05:00

Polémico! Bruna fica a chorar num pranto e acusa colegas de desrespeito: «Não posso falar sobre isso»

De chef a concorrente da Casa dos Segredos: Veja como Leandro está diferente

  • Secret Story
  • Ontem às 17:46
De chef a concorrente da Casa dos Segredos: Veja como Leandro está diferente - Big Brother
Ele entrou na Casa dos Segredos 9 e rapidamente conquistou atenções, mas o que poucos sabem é o quanto mudou nos últimos anos. Fotografias antigas mostram um concorrente quase irreconhecível, revelando uma transformação impressionante que já está a dar que falar dentro e fora da casa.

Leandro é um dos concorrentes mais falados da nona edição da Casa dos Segredos. O seu sotaque característico não passa despercebido e denuncia de imediato as suas origens em Vila Nova de Gaia.

Com o passar dos anos, o concorrente transformou-se por completo. Basta percorrer a sua página de Instagram para encontrar fotografias com mais de cinco anos, onde surge com uma imagem bem diferente: até mesmo sem barba, algo impensável para quem hoje já o conhece com o visual atual.

Ligado às suas origens, Leandro preserva o gosto pela vida no campo e pela autenticidade. Gosta de se definir de forma peculiar: “Sou como uma cebola, com muitas camadas”. Uma metáfora que reflete a sua personalidade complexa, marcada pela determinação, pela transparência e pela vontade de surpreender dentro da casa mais vigiada do país.

Veja agora a galeria de fotos de preparámos para si.

Temas: Leandro

