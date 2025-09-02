De cortar a respiração: Daniela Santos arrasa de biquíni e estas imagens são a prova disso

Daniela Santos, ex-concorrente do Big Brother Verão, deslumbra em novas imagens.

A bailarina e ex-concorrente do Big Brother continua a encantar os seguidores com a sua boa disposição e confiança. Daniela Santos partilhou recentemente novas fotografias, incluindo registos em biquíni, onde surge sorridente e em excelente forma física.

Recorde-se que a jovem celebrou recentemente três meses desde a cirurgia à barriga, resultado de uma diástase provocada pela gravidez, mostrando-se feliz com a evolução da recuperação.

Sempre autêntica e próxima dos fãs, Daniela Santos volta a deixar claro que atravessa uma fase de autoestima renovada e não hesita em partilhar esse brilho com quem a acompanha nas redes sociais.