De dia cuida de idosos, de noite trabalha em lingerie. Estas são as imagens da vida de Ana do Secret Story

Veja aqui as melhores imagens de Ana fora da casa, a concorrente que esconde o segredo: «à noite, trabalho em lingerie»

Ana cuida dos outros durante o dia… mas é à noite que guarda o seu maior segredo.

A concorrente entra na casa do Secret Story com uma dualidade que promete dar que falar. Gerontóloga de profissão, está habituada a cuidar de idosos, a ouvir histórias de vida e a dar conforto a quem mais precisa.

Sensível, divertida e assumidamente “chorona”, não esconde o coração - vive tudo de forma intensa. Ainda assim, avisa: quando perde a paciência, também sabe ser frontal e até “bruta”.

Acredita no amor e não desiste da ideia de encontrar o seu príncipe encantado. Transparente e justa, há uma coisa que não tolera: julgamentos. Muito menos de quem prefere falar da vida dos outros em vez de viver a sua.

E depois há o segredo… «À noite, trabalho em lingerie».

Uma revelação inesperada que mostra que Ana é muito mais do que aparenta - e que promete surpreender dentro da casa mais vigiada do país.