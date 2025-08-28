De ídolo dos jovens a concorrente de reality: este D'Zrt já esteve no Big Brother

Ao Minuto

21:13
Ana Cristina está de parabéns e recebe presentes da família - Big Brother
03:34

Ana Cristina está de parabéns e recebe presentes da família

21:10
Marisa Susana diz a Liliana e Fábio: «Não vão sair daqui um casal para a vida» - Big Brother
07:41

Marisa Susana diz a Liliana e Fábio: «Não vão sair daqui um casal para a vida»

20:02
Beijos, lágrimas e amor: Pedro Jorge e Marisa partilham momento íntimo e comovente - Big Brother

Beijos, lágrimas e amor: Pedro Jorge e Marisa partilham momento íntimo e comovente

19:55
Última Hora! Nova sanção vai agitar a casa esta noite - Big Brother
00:18

Última Hora! Nova sanção vai agitar a casa esta noite

19:45
Bruna muito indignada com a sanção coletiva - Big Brother
05:09

Bruna muito indignada com a sanção coletiva

19:37
Liliana acusa Fábio de se aproveitar dela: «Eu não sirvo só para estar à noite...» - Big Brother
05:35

Liliana acusa Fábio de se aproveitar dela: «Eu não sirvo só para estar à noite...»

19:26
Mariana desesperada por Rui querer desistir - Big Brother
03:44

Mariana desesperada por Rui querer desistir

19:21
Nova pista surge na casa e os concorrentes não têm dúvidas: «É filho de um cantor famoso» - Big Brother
03:42

Nova pista surge na casa e os concorrentes não têm dúvidas: «É filho de um cantor famoso»

19:18
Rui chora e pondera abandonar o programa - Big Brother
00:30

Rui chora e pondera abandonar o programa

19:11
Joana muito perto da verdade sobre Vera e Fábio. Eis as melhores imagens - Big Brother
01:51

Joana muito perto da verdade sobre Vera e Fábio. Eis as melhores imagens

18:52
Leandro está desconfiado do segredo de Pedro e Marisa? «Temos muito que conversar» - Big Brother
03:36

Leandro está desconfiado do segredo de Pedro e Marisa? «Temos muito que conversar»

18:51
Marisa e Pedro voltam à casa e há desconfianças no ar: «ouvi os risos» - Big Brother
02:31

Marisa e Pedro voltam à casa e há desconfianças no ar: «ouvi os risos»

18:50
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te» - Big Brother
07:16

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

18:49
Marisa e Pedro Jorge conquistam momento a sós. Há beijos, perguntas e explicações - Big Brother
06:35

Marisa e Pedro Jorge conquistam momento a sós. Há beijos, perguntas e explicações

18:26
Ana faz anos, mas é Liliana que acaba em pranto: «Nunca recebi nada de casa» - Big Brother
04:07

Ana faz anos, mas é Liliana que acaba em pranto: «Nunca recebi nada de casa»

18:18
Colegas estranham relação de Liliana e Leandro - Big Brother
05:28

Colegas estranham relação de Liliana e Leandro

18:14
Pedro e Marisa dão novo beijo às escondidas e quase são apanhados em flagrante - Big Brother
03:41

Pedro e Marisa dão novo beijo às escondidas e quase são apanhados em flagrante

18:06
Liliana grita alto e bom som com Pedro Jorge logo pela manhã - Big Brother
03:42

Liliana grita alto e bom som com Pedro Jorge logo pela manhã

18:02
Liliana descontrola-se e chora compulsivamente a falar do Ex - Big Brother
00:42

Liliana descontrola-se e chora compulsivamente a falar do Ex

17:45
Liliana acredita que Fábio esconde segredo perturbador: «A tua namorada está lá fora?» - Big Brother
08:40

Liliana acredita que Fábio esconde segredo perturbador: «A tua namorada está lá fora?»

17:37
«Já fui stripper». Liliana revela passado e deixa Fábio em choque - Big Brother
09:23

«Já fui stripper». Liliana revela passado e deixa Fábio em choque

17:19
Acertou no segredo, mas falhou no concorrente: Este foi o segundo Botão dos Segredos do dia - Big Brother
02:57

Acertou no segredo, mas falhou no concorrente: Este foi o segundo Botão dos Segredos do dia

17:16
Segredo de Fábio e Vera está por um triz: Concorrente tenta acertar e isto acontece - Big Brother

Segredo de Fábio e Vera está por um triz: Concorrente tenta acertar e isto acontece

17:12
Botão dos Segredos volta a tocar na casa e as teorias são rebuscadas - Big Brother
03:05

Botão dos Segredos volta a tocar na casa e as teorias são rebuscadas

17:04
Liliana fala no ex-noivo e lamenta: «A família dele tratava-me como filha» - Big Brother
04:54

Liliana fala no ex-noivo e lamenta: «A família dele tratava-me como filha»

De ídolo dos jovens a concorrente de reality: este D'Zrt já esteve no Big Brother

  • Big Brother
  • 28 ago, 09:40
De ídolo dos jovens a concorrente de reality: este D'Zrt já esteve no Big Brother - Big Brother
Foi em 2013 que um dos membros dos D'zrt entrou no Big Brother VIP. Recorde tudo.

Sabia que um dos membros dos D'zrt foi concorrente do Big Brother? Falamos de Edmundo Vieira. O cantor entrou no reality show da TVI em 2013 e até chegou a viver um romance dentro da casa.

Edmundo Vieira foi concorrente do Big Brother VIP, edição onde também entraram rostos bem conhecidos como Flávio Furtado, Francisco Macau, Marta Melro, Kelly Baron e Pedro Guedes, que se sagrou vencedor da mesma.

Na casa, Edmundo Vieira viveu um romance com Raquel Henriques. A concorrente abandonou a casa primeiro e surpreendeu o então companheiro com uma visita especial vinda dos céus: Raquel entrou na casa através de uma grua para dar um beijo apaixonado ao cantor.

Ainda se lembra de ver o artista na casa mais vigiada do país? Percorra a nossa galeria e veja tudo!

Temas: Dzrt Big Brother Edmundo Vieira

