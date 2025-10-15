De loiro a moreno: As imagens do antes e depois de Rui, concorrente do Secret Story 9

Rui, concorrente do Secret Story 9, surpreende com uma transformação radical. Veja, na galeria, as imagens do antes e depois que estão a deixar os fãs de boca aberta.

Rui, um dos concorrentes do Secret Story 9, está a surpreender o público não só pelo seu percurso dentro da casa, mas também pela impressionante mudança de visual.

Antes de entrar no reality show da TVI, Rui tinha um estilo completamente diferente: cabelo muito curto, pintado de loiro e com um desenho preto, num look arrojado e cheio de personalidade. Agora, dentro da casa, o concorrente exibe um visual mais discreto e elegante, com cabelo escuro e penteado polido, que lhe confere uma imagem mais madura.

As fotografias do antes e depois mostram bem a transformação do concorrente.

Veja a galeria e descubra o antes e depois que está a dar que falar entre os fãs do Secret Story 9.