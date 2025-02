De Portugal para o Japão: Maria Cerqueira Gomes celebra novo desafio internacional! Curioso?

Maria Cerqueira Gomes vive uma aventura inesquecível em Tóquio. A apresentadora partilhou a sua felicidade e as imagens desta experiência única no Japão. Ora veja!

Maria Cerqueira Gomes embarcou numa viagem inesquecível até ao Japão, onde está a representar uma marca de cosméticos como sua nova embaixadora.

A apresentadora, conhecida pela sua elegância e beleza, tem partilhado com os seguidores momentos únicos da sua aventura por Tóquio, deixando transparecer o entusiasmo por esta experiência internacional.

Na quinta-feira, 27 de fevereiro, Maria voltou a expressar a sua felicidade com esta conquista: «Mais um ✔️ na minha wish list! Tóquio é tudo e ficou ainda melhor com a Shiseido», escreveu, acompanhando a publicação com imagens deslumbrantes da cidade.

Além de representar uma marca de renome mundial, a viagem de Maria Cerqueira Gomes reforça a sua crescente influência no mundo da beleza e da moda. Entre rituais de skincare e paisagens futuristas da capital japonesa, a comunicadora portuguesa vive um momento especial que alia trabalho e realização pessoal.

A colaboração esta marca não só evidencia o seu estatuto no panorama mediático, como também demonstra a aposta das grandes marcas internacionais no mercado português. Com um percurso sólido na televisão e uma presença forte nas redes sociais, Maria Cerqueira Gomes continua a conquistar novos desafios e a inspirar os seus seguidores.

Veja na galeria as imagens da apresentadora em Tóquio e acompanhe os detalhes desta experiência única!