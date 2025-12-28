«De preto nunca me comprometo»: Cristina Ferreira deslumbrante em mais uma gala

Veja o look deslumbrante de Cristina Ferreira na reta final do programa.

Cristina Ferreira voltou a provar porque é uma das figuras mais influentes da televisão portuguesa ao surgir com um look absolutamente deslumbrante na semifinal do Secret Story 9.

A apresentadora escolheu um visual que aliou elegância, sofisticação e uma forte presença cénica, captando de imediato todas as atenções.

O vestido preto destacou-se pela sua silhueta estruturada e feminina. Com um decote elegante e ousado na medida certa, a peça valorizou a postura confiante de Cristina, realçando a sua imagem de mulher segura e determinada.

O comprimento longo, com uma queda fluida até ao chão, acrescentou dramatismo e um toque de glamour clássico, perfeito para uma noite decisiva do formato.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens deste look deslumbrante.